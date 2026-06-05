Путин заявил, что РФ будет приветствовать возврат иностранных компаний, которые вели себя корректно

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Некоторые иностранные инвесторы, покинувшие российский рынок, проявляют интерес к возвращению, и РФ будет приветствовать их возврат в случае, если компании вели себя корректно и это не противоречит интересам отечественных игроков, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Мы внимательно будем за этим смотреть, если уходившие от нас, с нашего рынка наши партнеры двух-трехлетней давности не наследили сильно, не нахамили - мы будем приветствовать их возвращение", - сказал он.

"А такие уже есть интересанты, да, они хотят (вернуться - ИФ)", - сообщил Путин, подчеркнув, что в любом случае Россия будет "исходить, конечно, из интересов отечественного бизнеса".

В ходе выступления президент отметил, что "базовые основы российской экономики - они сохраняются, и это дает нам основание полагать, что Россия остается привлекательной страной для инвестиций не только отечественных, но и иностранных".

"Безусловно, мы будет приветствовать наших партнеров", - заявил глава государства.

Об интересе иностранных партнёров к инвестициям в Россию Путин упомянул в контексте вопроса о рисках для российской экономики из-за военного конфликта, санкций и других негативных факторов. "Каждый бизнес, каждая компания внимательно смотрит, еще раз повторяю, за этими рисками и сегодняшнего дня, и на более отдаленную перспективу. Желающие есть работать после оценки всех рисков. Но я не сомневаюсь, что все-таки мы их будем минимизировать. Рано или поздно эти риски будут уходить", - сказал президент.

Что касается санкций, то они, по мнению президента, наносят больший ущерб странам, вводившим ограничения, в том числе из еврозоны. "Сейчас происходит переоценка ситуации. И эта переоценка многих приводит к мысли о том, что, может быть, лучше возвратиться к сотрудничеству с российскими партнерами", - заявил Путин.