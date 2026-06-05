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Российский президент уверен, что войска РФ полностью освободят Донбасс

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин уверен, что российские войска полностью освободят Донбасс от киевского режима, уже осталось меньше 15% территории.

Ранее Владимир Зеленский направил Путину письмо о прекращении боевых действий.

"В том письме говорится, что мы вот ставим перед собой целью добиться освобождения Донбасса. (...) Сказано, что мы никогда этого не добьемся. В Киеве что, не знают, что ли, что с 1 апреля текущего года ЛНР полностью контролируется РФ?! А в ДНР под контролем киевских властей осталось меньше 15%. Вот мы движемся спокойно, но уверенно к решению этих задач. Нет сомнений, что мы этого добьемся", - сказал Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в пятницу.

Владимир Путин Владимир Зеленский Донбасс
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