Путин заявил о заинтересованности РФ в стабилизации энергорынка вместе с партнерами по ОПЕК+

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Россия не заинтересована в слишком высоких ценах на нефть, поскольку российская экономика существует не только за счет нефти и газа, но и за счет секторов реального производства, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в пятницу.

Он подчеркнул, что для России - главное, чтобы цена была стабильной. Так, из-за существенного сокращения поставок нефти на мировые рынки из-за ближневосточного конфликта цены подскочили, "рынки трясет - мы в этом не заинтересованы".

Путин подчеркнул, что Россия заинтересована в дальнейшем сотрудничестве в рамках соглашения ОПЕК+, чтобы сократить волатильность цен.

Он также подчеркнул, что Россия работает вместе с Саудовской Аравией, другим лидером сделки ОПЕК+, чтобы сбалансировать интересы производителей и потребителей энергоресурсов.

"Мы хотим стабильности в этом секторе и будем этого добиваться. Думаю, нас все понимают. Мы с Саудовской Аравией - нашими друзьями, с наследным принцем как раз работаем над тем, чтобы сбалансировать интересы как поставщиков, так и потребителей. И у нас в целом это пока получается", - сказал Путин.