Путин заявил, что "НОВАТЭК" разработал уникальные технологии

Если США применят их, то добыча и сжижение газа на Аляске будут гораздо эффективнее, отметил президент РФ

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Российская компания "НОВАТЭК" развила уникальные технологии, и если США применят эти технологии, то добыча и сжижение газа на Аляске будут гораздо эффективнее, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в пятницу.

"У компании "НОВАТЭК" есть технологии, которых вообще нет ни у кого. Мы сейчас с американскими партнерами разговариваем: если они применят наши технологии, то добыча и сжижение газа и, соответственно, реализация продукта на Аляске будет, я думаю, гораздо эффективнее, чем первоначально планировалось - с прокладкой трубопроводных систем. Гораздо, просто на порядок", - сказал он.

Он отметил, что западные санкции где-то создали трудности для отечественной энергетики, но в то же время подтолкнули на развитие собственных компетенций.

Путин также отметил инженерные подразделения "Газпром нефти", которые успешно развиваются после ухода американских нефтесервисных компаний.

"То же самое касается европейских партнеров (ситуация с развитием компетенций - ИФ). Дочерние компании "Газпрома" работают на производство определенных продуктов на природном газе. И те наши партнеры, которые раньше активно развивались, в том числе, активно сотрудничая с нами, если не уходят с рынка, то имеют огромные проблемы на рынке", - добавил глава российского государства.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на интервью американского инвестора Джентри Бича (Gentry Beach) сообщала, что осенью 2025 года он подписал соглашение с "НОВАТЭКом" о разработке месторождения природного газа на Аляске.

Речь идет об использовании российской технологии строительства заводов СПГ на плавучих платформах, которой обладает Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) "НОВАТЭКа" в Мурманске.

Издание также приводит комментарий "НОВАТЭКа", что компания "действительно ведет переговоры о потенциальном использовании" своей технологии сжижения природного газа в отдаленных районах северной Аляски, не подтверждая при этом, что сотрудничает именно с Бичем.

В США изучается проект по строительству СПГ-завода Alaska LNG стоимостью $44 млрд по сжижению 3,5 млрд куб. футов в сутки (СПГ-мощность может составить 20 млн тонн в год). Запасы газа в 35 трлн куб. футов с потенциалом до 200 трлн куб. футов расположены на севере Аляски, проект предполагает строительство газопровода с севера на юг штата длиной 800 миль (порядка 1 тыс. 300 км) в город Никиски и дальнейший экспорт СПГ на растущие рынки Азии. Инвестрешение по проекту пока не принято.