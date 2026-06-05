Путин заявил о наличии у РФ ряда вооружений, которых нет у других стран

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Ряда вооружений, которые есть у России, в том числе системы "Орешник", нет у других стран, Россия развивает и другие средства поражения, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Это ряд других средств поражения, которых нет у других стран, например, такое оружие средней дальности, как "Орешник", о котором много говорили. Мы развиваем и другие средства поражения", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в пятницу.

При этом он подчеркнул, что, если появляются наиболее опасные, особенно для гражданского населения, средства ведения вооруженной борьбы, "то международное сообщество, конечно, должно задуматься над тем, как ограничить его применение и, прежде всего в отношении гражданских лиц". "Это вообще недопустимо. Полагаю, что это гуманитарное преступление", - подчеркнул президент РФ.