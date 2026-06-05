Президент сказал, что предложение РФ по вывозу обогащенного урана из Ирана остается в силе

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Предложение России по вывозу обогащенного урана из Ирана остается в силе, Россия находится в контакте с США, Ираном и Израилем по этому вопросу, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы в свое время, это было где-то год назад, напомнили о нашем сотрудничестве в 2015 году, когда мы вывозили обогащенный уран на территорию Российской Федерации. Это разрядило тогда обстановку. Мы напомнили об этом, сказали, что это возможно, и если все вовлеченные в конфликт заинтересованы в таком же участии России, то мы тоже готовы все это повторить. Необходимые технологии у нас есть", - сказал Путин в пятницу, отвечая на вопросы на Петербургском международном экономическом форуме.

Он сообщил, что по вопросу обогащенного урана в Иране Россия находится в контакте с США, Израилем и Ираном.

При этом президент отметил, что первоначально "практически все вовлеченные в конфликт стороны - и сам Иран, и Израиль, и Соединенные Штаты - сказали, что да, это интересно, и это можно рассмотреть".

"Но потом (они) начали свои требования ужесточать. Но и все привело к сегодняшней ситуации. Наши предложения на столе, мы ни на чем не настаиваем. Если вовлеченные в конфликт стороны придут к выводу, что это является хорошим предложением - пожалуйста, если нет - просто будем следить за ситуацией и по мере возможностей будем влиять на то, чтобы остроту этой ситуации как-то снимать", - сказал Путин.