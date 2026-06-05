Путин сообщил, что РФ не поставляла свое оружие в Иран

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Россия не поставляла свое оружие в Иран, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Что касается оружия, нас Иран об этом не просил. Мы ничего из вооружений в Иран не поставляли", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

У него также уточнили, предоставляла ли Россия Ирану разведданные и спутниковые снимки.

"Информация всегда на столе. Некоторые современные средства контроля являются информацией двойного назначения. Не знаю точно, но иранцы вполне могли получать информацию не только с наших спутников, но и других коммерческих спутников, которые реализуют это как продукт на коммерческой основе", - сказал он.