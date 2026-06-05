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Путин заявил о готовности РФ поставлять Индии истребитель Су-57

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Россия готова поставлять индийским коллегам многоцелевой истребитель отечественного производства Су-57, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Что касается авиационной техники, то Индия традиционно покупает наши самолеты и вертолеты. Су-57 - это хорошая современная машина. Мы предлагали нашим индийским друзьям начинать эту работу совместно, тогда не сложилось. Мы сделали сами. Теперь, пожалуйста, мы готовы ее поставлять", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ 2026 в пятницу.

Он подчеркнул, что Россия и Индия активно взаимодействуют "не только по авиатехнике, по подводным лодками, но и по надводным кораблям".

Владимир Путин Индия Су-57 ПМЭФ
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