Путину на ПМЭФ посланий от Трампа не передавали

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин не получал никаких посланий президента США Дональда Трампа от представителей американской делегации, приехавшей на ПМЭФ, заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Нет. С ними никто из нас не встречался. Он (глава делегации Родни Кук) все-таки из области культуры человек. С ним активно работала наш министр культуры. О чем они разговаривали, я не знаю", - сказал Ушаков журналистам.

Так он ответил на вопрос, передавали ли президенту РФ какое-то послание от Трампа.