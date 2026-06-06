Совокупная выручка ИТ-компаний в I кв. выросла на 8%

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Совокупная выручка организаций ИТ-отрасли от реализации товаров и услуг в I квартале составила 2,87 трлн рублей, увеличившись на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Таковы результаты мониторинга ключевых показателей ИТ-отрасли, представленного АНО "Цифровая экономика" в рамках ПМЭФ-2026.

По данным мониторинга, в том числе, выручка от реализации товаров, работ и услуг собственного производства в I квартале составила 2,27 трлн рублей, увеличившись на 21% год к году. Доля собственной выручки в совокупной выручке отрасли выросла с 70,5% до 79,2%.

Валовая добавленная стоимость ИТ-отрасли выросла на 4% - до 1,96 трлн рублей.

В январе-марте организации ИТ-отрасли уплатили налоги и страховые взносы на общую сумму 619,1 млрд рублей, что на 17% выше уровня I квартала 2025 года. Как указывают эксперты, темпы роста объема уплаченных налогов увеличились относительно I квартала 2025 года: с 14% до 17%.

Доля ИТ-отрасли в общем объеме налоговых поступлений без учета сборов и акцизов увеличилась до 5,2% против 5,0% годом ранее.

Численность занятых в отрасли в I квартале 2026 года выросла на 16% - до 1,87 млн человек. Доля ИТ-отрасли в общей занятости составила 3,8%.

Расходы на НИОКР составили 282 млн рублей, что на 10% выше уровня I квартала 2025 года. "Таким образом, после резкого снижения в IV квартале 2025 года (-33% год к году) расходы на НИОКР вернулись к положительной динамике", - отмечает АНО "Цифровая экономика".

Мониторинг ключевых показателей ИТ-отрасли проводится АНО "Цифровая экономика" ежеквартально по поручению заместителя вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.

В разработанной методике под ИТ-отраслью подразумевается совокупность организаций, включенных в реестр аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий (реестр ИТ-компаний).