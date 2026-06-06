Сечин отметил, что СМП может обеспечить мировую торговлю необходимыми транспортными решениями

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Функционирование Северного морского пути может обеспечить мировую торговлю необходимыми транспортными решениями, заявил ответственный секретарь Комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК, глава "Роснефти" Игорь Сечин на энергетической панели в рамках ПМЭФ-2026.

"Этот маршрут позволяет сократить сроки доставки грузов нашим партнерам в полтора-два раза и снизить затраты на 20-30%", - отметил он.

"Мы приветствуем попытки некоторых стран создавать обходные маршруты, но с точки зрения потребностей мировой торговли особая роль - у Арктики. В этих условиях становится стратегическим не только ее значение как ресурсной базы, но, прежде всего, как надежного логистического маршрута", - подчеркнул Сечин.