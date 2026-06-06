Шадаев предложил добавить к обязательным требованиям для чиновников владение инструментами ИИ

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Минцифры РФ обсуждает введение владения технологиями искусственного интеллекта (ИИ) в качестве требования к квалификации чиновников, а также создание системы подтверждения владения ИИ на базовом уровне для чиновников и учителей, сообщил глава ведомства Максут Шадаев.

"Сейчас же в резюме всё равно все пишут, что "Офисом" владеют, это какой-то "маст" (обязательно требование к кандидату - ИФ), без него никуда дальше не деться. Нам бы еще сделать систему всё-таки подтверждения какого-то базового минимума владения инструментами ИИ и для чиновников, и для учителей. Меня пугает история, что у нас в школе уже 80% владения ИИ-ассистентов, дети все используют это очень широко, массово. Учителя пока отстают", - сказал он в субботу на IT-завтраке в рамках ПМЭФ-2026.

По его словам, Минцифры РФ планирует "вместе с "Яндексом" всё-таки интегрировать это в систему подготовки учителей". "Учителя должны владеть этими инструментами хотя бы на том же уровне, что и дети", - сказал министр.

В беседе с журналистами Шадаев уточнил, что никаких изменений в программы аттестации учителей в связи с этим вводить не планируется.

"Минцифры совместно с Минпросвещения рассматривает запуск комплексной программы повышения их навыков использования современных ИИ-инструментов. При этом никаких изменений в порядок аттестации учителей не планируется", - сказал он.

Министр добавил, что также осуждается ведение владения ИИ в качестве обязательного требования для чиновников.

"Мы, честно говоря, даже обсуждаем (идею - ИФ) и для чиновников прямо жестко ввести требование к компетенции, к квалификации. Сейчас сложно себе представить людей, которые в офисном пакете не умеют работать. Здесь должно быть то же самое", - подчеркнул он.

Шадаев констатировал, что, несмотря на доступность ИИ-технологий, в своей работе чиновники пока используют их в недостаточной степени.

"Что меня сейчас волнует? (...) Несмотря на то, что сейчас у нас очень масштабно обсуждается (развитие ИИ-технологий - ИФ), программы и меры поддержки разрабатываются, целый законопроект мы сейчас делаем. Но я по своим собратьям чиновникам вижу, что очень небольшая доля тех, кто ИИ использует и применяет каждый день", - посетовал глава Минцифры.

"Если мы говорим, что этот инструмент пришел в повседневную рутинную деятельность чиновников, то такого нет. Причем это не вопрос каких-то специальных механизмов, систем, платформ. Этот вопрос просто бытового применения. Уже огромные возможности доступны бесплатно", - отметил Шадаев.