Сечин заявил, что сохранение напряженности в Ормузе длительное время подрывает долгосрочный спрос на нефть

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Сохранение напряженности в Ормузском проливе в течение длительного времени подрывает долгосрочный спрос на нефть, заявил ответственный секретарь Комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК, глава "Роснефти" Игорь Сечин на энергетической панели в рамках ПМЭФ-2026.

"Оно также может вызвать очередной всплеск интереса к альтернативной энергетике", - добавил он.

Кроме того, Сечин подчеркнул, что "перекрытие Ормузского пролива является попыткой изменить регулирование мирового энергетического рынка в интересах США".

"Меры, предпринятые для блокирования пролива, были направлены против Ирана, однако сработали против всего мира. Были недооценены стратегические риски. В итоге страдают потребители. Западные страны испытывают двойной ценовой шок: к электроэнергии теперь присоединилось и моторное топливо. Цены на топливо в США выросли более чем на 50%, в Европе рост цен превысил 20%", - пояснил он. По оценке экспертов, с начала конфликта дополнительные расходы американских потребителей на моторное топливо превысили $40 млрд, что более чем вдвое превышает стоимость всей американской программы по электрификации транспорта, отметил Сечин.

"Ормузский кризис - прецедент. Очевидно, что теперь под угрозой могут оказаться и другие "узкие места" глобальной логистики: Малаккский, Баб-эль-Мандебский и Гибралтарский проливы, мыс Доброй Надежды, Датские и Турецкие проливы, Суэцкий и Панамский каналы, имеющие ключевое значение не только для мировой энергетики (через них проходит практически весь объем мирового производства нефти), но и для всей мировой торговли", - предупредил он.