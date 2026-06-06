Сечин сказал, что "необъяснимый" механизм курсообразования и высокие ставки давят на российскую нефтянку

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Российский нефтяной сектор, сохраняя роль ключевого донора бюджета, помимо внешнего давления сталкивается с рядом внутренних макроэкономических вызовов, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин.

"Текущий уровень процентных ставок приводит к значительному росту расходов на обслуживание долга, что ухудшает финансовую устойчивость", - сказал он, выступая на энергетической сессии ПМЭФ-2026.

Механизм формирования курса рубля он назвал "необъяснимым". По словам Сечина, действующие принципы курсообразования снижают доходы экспортеров и российского бюджета. Глава "Роснефти" привел расчеты Российской академии наук, согласно которым потери федерального бюджета от укрепления рубля за 2025 г составили более 2 трлн рублей.

Сильный рубль стал одной из центральных тем обсуждения на ПМЭФ-2026 как и на прошлогоднем форуме (за прошедшие 12 месяцев рубль только еще больше укрепился - 73,46 руб./$1 против 78,5 руб./$1 на момент проведения энергетической сессии в 2025 г). Текущий курс рубля не вполне комфортен для экспортеров, констатировал на форуме глава Минфина Антон Силуанов. "Рубль нужен такой, чтобы он учитывал интересы нашего населения, имею в виду, чтобы были импортные товары доступны для бизнеса, чтобы импортные технологии были доступны, а с другой стороны, для экспортеров, чтобы экспорт был рентабельный, чтобы не было такого, что из-за границы будем все завозить, имея мощности производственные, которые будут простаивать, потому что рубль слишком крепкий. Нужно найти баланс между потребностями одних секторов экономики и других. А бюджет получит свои налоги", - заявлял министр.

По словам Сечина, давление на нефтяную отрасль также оказывает опережающий инфляцию рост тарифов естественных монополий, "усиливающий проинфляционные риски и ограничивающий развитие реальной экономики".

"Разумные решения по этим вопросам поддержат экономику и быстро дадут результаты", - заявил глава "Роснефти".