Сечин заявил, что российские поставки нефти приносят нашим партнерам ощутимый экономический эффект

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Российские поставки нефти приносят партнерам РФ ощутимый экономический эффект, заявил ответственный секретарь Комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК, глава "Роснефти" Игорь Сечин на энергетической панели в рамках ПМЭФ-2026.

"С апреля 2022 года его совокупная величина для Китая и Индии превысила $40 млрд", - уточнил он.

"Россию невозможно исключить из мировых цепочек поставок. На фоне происходящих событий в мировой нефтяной отрасли российское экономическое партнерство с Китаем и Индией в сфере экономики гарантирует стабильные поставки в обе эти страны", - подчеркнул Сечин.

По его словам, сейчас экономика Индии - один из ключевых драйверов роста глобального энергопотребления. "Особое место занимает Индия и на нефтяном рынке: в следующие 10 лет именно эта страна обеспечит около половины глобального прироста спроса на нефть", - отметил он. "Конфликт в Ормузском проливе, а также новые риски, к сожалению, негативно скажутся на реализации потребностей индийской экономики. Но одновременно это и стимул для поиска долгосрочных решений в сфере энергобезопасности", - полагает Сечин.