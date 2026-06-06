Сечин заявил, что средняя цена нефти в 2026 г. может составить $95/барр. в случае немедленного открытия Ормуза

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Средняя стоимость барреля нефти по итогам 2026 года может составить $95 за баррель, однако только при условии немедленного открытия Ормузского пролива, из-за чего рынок недополучает около 16 млн б/с, считает глава "Роснефти" Игорь Сечин.

"Если сейчас произойдет отмена ограничений, тогда, возможно, к концу года средняя цена выйдет на уровень $95-96 (за баррель - ИФ). Примерно полгода надо будет для того, чтобы восстановить, скажем так, положительную динамику. И тогда через год мы будем наблюдать примерно $80-85. Я думаю так. Потому что только для восстановления поставок нужно значительное время и инвестиции", - сказал Сечин в ходе энергетической панели в рамках ПМЭФ-2026.

Он добавил, что ко второй половине 2027 года возможен возврат к "фундаментальным показателям рынка", если будет разрешен кризис на Ближнем Востоке.

В то же время, Сечин отметил влияние и других факторов, влияющих на котировки, в частности, санкционное давление в отношении российских энергоресурсов. При его расширении, мировые цены на нефть могут перевалить за $150 за баррель.

"Если к текущим ограничениям добавится 7 млн (баррелей в сутки - ИФ) экспорта российской нефти, то тогда, скорее всего, прав господин Танака (бывший глава Международного энергетического агентства, допустивший в ходе панели рост котировок до $170 за баррель вследствие нехватки предложения - ИФ): к уровню $150-160 (за баррель - ИФ) добавится еще $100", - сказал Сечин.

"Авторы новых санкционных предложений должны тоже понимать, что из 7 млн (баррелей нефти в сутки - ИФ) общего экспорта мы все-таки сохраним значительную часть экспорта. И нам никто не помешает поставлять "трубную" нефть нашим стратегическим партнерам. Вряд ли их замысел будет реализован так, как они хотели бы, а повышенный уровень цены компенсирует недопоставку санкционных объемов", - подчеркнул глава "Роснефти".

Бизнес-план "Роснефти" на 2026 год основан на консервативных макроэкономических предпосылках, включая цену на нефть в $45 за баррель.