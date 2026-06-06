Более 1 тыс. соглашений на 6,6 трлн рублей подписаны на ПМЭФ-2026

Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Более тысячи соглашений на общую сумму 6,6 трлн рублей подписали участники Петербургского международного экономического форума, сообщил ответственный секретарь организационного комитета ПМЭФ-2026 Антон Кобяков.

"На форуме было заключено 1 084 соглашения; из тех, что на данный момент, - на сумму 6 трлн 642 млрд рублей", - сказал он в субботу журналистам.

Кобяков сообщил, что участие в ПМЭФ-2026 приняли делегации из 142 стран.

"Впервые за десять лет в работе форума приняла участие официальная американская делегация. Надо отдать должное Трампу, который вывел ситуацию России и США из переговорного тупика, в который Байден ее погрузил. Мы потихоньку диалог наш восстанавливаем. Ждем выполнения от американцев уже достигнутых договоренностей", - сказал он.

Кобяков также отметил, что западные инвесторы "проявляют осторожный оптимизм для возвращения в Россию".

Петербургский международный экономический форум в 2026 году проходит с 3 по 6 июня.