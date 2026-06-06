Минфин планирует кампанию по популяризации коллективных инвестиций на фондовом рынке

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Минфин планирует в этом году запустить новую маркетинговую кампанию для популяризации российского фондового рынка, в том числе коллективных инвестиций, сообщил замминистра финансов Иван Чебесков.

"В конце прошлого года мы совместно с АНО "Национальные приоритеты" запустили информационную кампанию, как раз в момент, когда люди получают премии, годовые зарплаты, когда наблюдается всплеск открытия индивидуальных инвестиционных счетов и взносов в них. Мы как раз под это подгадали. Она оказалась довольно эффективной, поэтому мы решили повторить ее в этом году, а также продумать кампанию по продвижению инструментов коллективного инвестирования", - сказал он "Интерфаксу" в кулуарах ПМЭФ-2026.

"Они в целом про продвижение имиджа фондового рынка. Одна будет направлена на то, что в рынок можно зайти через ИИСы с господдержкой, а вторая - о том, что заходить также можно через коллективные инвестиции", - отметил Чебесков.

Запуск, по его словам, планируется во второй половине года. "По ИИСам будет к концу года, по ПИФам, думаю, что пораньше", - уточнил замминистра.

Коллективные инвестиции, по мнению Минфина, могут стать одним из драйверов повышения капитализации российского фондового рынка, которая, согласно указу президента, к 2030 году должна достигнуть 66% ВВП. На конец 2025 года она составляла 25% ВВП.