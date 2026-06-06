Петербург заключил на ПМЭФ-2026 соглашения на 731 млрд рублей

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - XXIX Петербургский международный экономический форум принес Санкт-Петербургу более 70 соглашений, сообщает пресс-служба администрации города.

"На завершившемся ПМЭФ-2026 Санкт-Петербург заключил 74 соглашения, в том числе 41 инвестиционное, на общую сумму 731,72 млрд рублей. Это третий показатель за всю историю проведения Форума. Новый ПМЭФ стал для города одним из самых результативных", - приводятся в сообщении слова губернатора Александра Беглова.

Он поблагодарил всех, кто участвовал в подготовке и проведении мероприятия, собравшего участников и гостей из более чем 130 государств.