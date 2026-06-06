Поиск

Петербург заключил на ПМЭФ-2026 соглашения на 731 млрд рублей

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - XXIX Петербургский международный экономический форум принес Санкт-Петербургу более 70 соглашений, сообщает пресс-служба администрации города.

"На завершившемся ПМЭФ-2026 Санкт-Петербург заключил 74 соглашения, в том числе 41 инвестиционное, на общую сумму 731,72 млрд рублей. Это третий показатель за всю историю проведения Форума. Новый ПМЭФ стал для города одним из самых результативных", - приводятся в сообщении слова губернатора Александра Беглова.

Он поблагодарил всех, кто участвовал в подготовке и проведении мероприятия, собравшего участников и гостей из более чем 130 государств.

Петербург ПМЭФ Александр Беглов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9780 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2486 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 82 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 167 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 158 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов