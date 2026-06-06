Дмитриев подтвердил готовность России к диалогу с США

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Россия никогда не отказывалась от диалога с США и Европой, его разрушили такие политики, как экс-президент США Джо Байден, но в американской администрации всегда были люди, разделяющие российские ценности, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

"Россия никогда не отказывалась от общения с западным миром. Во многом такие придурки и разрушители, как Байден, создали ситуацию, при которой две великие ядерные державы перестали общаться. Он создал сумасшедшие риски для всего мира", - сказал он, выступая на одной из сессий Петербургского экономического форума.

Как отметил глава РФПИ, "даже когда Советский Союз и США имели мощную систему противостояния, диалог был в десятки и сотни раз лучше, чем при администрации президента Байдена".

При этом Дмитриев подчеркнул, что России, донося свою позицию, "не надо иметь иллюзий, мы понимаем, что многие в США не хотят успеха России, хотят ограничить ее рост, безусловно, и Великобритания, и Европа играют мощнейшую роль, чтобы не дать России развиваться".

"Все это надо понимать, и таких иллюзий нет, но надо находить точки соприкосновения. В той же администрации Трампа есть люди, которые выступают за традиционные ценности, в отличие от многих людей в Европе. Поэтому надо находить точки соприкосновения и четко доносить позицию России, которая правильная и логичная. И ее именно поэтому пытаются заблокировать. Ведь Европа реально разваливается, и европейским политикам кого-то надо в этом винить, и они пытаются это делать с фокусом на Россию", - сказал глава РФПИ.