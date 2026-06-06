Глава РФПИ обвинил мировую фармацевтику в противодействии российским разработкам

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Глава РФПИ, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев обвинил глобальные фармацевтическое компании в противодействии российским разработкам, приведя в пример российскую вакцину от COVID-19 "Спутник".

"Мы увидели мощнейшее противодействие продвижению нашей вакцины на внешние рынки (...) Мы увидели, что западная фарма пытается уничтожить нашу вакцину", - сказал он, выступая на одной из сессий Петербургского экономического форума.

"Мы никогда это не упоминали, но мы получили четкую информацию, где каким-то странам говорили: "Вы изобразите, что с вакциной "Спутник" что-то не так, а мы вам поставим бесплатно свою вакцину", - рассказал Дмитриев.

По его словам, "мир большой фармы - это супергрязный бизнес". "Мы столкнулись с этим, было очень много провокаций и атак на нашу вакцину, но она была принята в 70-ти странах и доказала свою эффективность. Поэтому вопрос патентования важен", - подчеркнул Дмитриев.