Решетников отметил, что налоговые льготы на НИОКР работают малоэффективно

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Налоговые льготы на НИОКР в РФ в настоящее время почти не используются, Минэкономразвития и Минфин готовят реформу в этом вопросе, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, выступая на сессии "Инвестиции как нерв эпохи: какие стартапы станут основой экономики завтра" в рамках ПМЭФ.

"Мы сейчас с Минфином близки к согласованию реформы льгот по НИОКРу. У нас есть льгота по НИОКРу, но ей никто не пользуется. Вернее, пользуется, по-моему, 60 компаний в год. Почему? Потому что проще расходы, которые есть, списывать на текущие затраты, поскольку, когда ты их списываешь на текущие, то их сразу в себестоимость (включаешь - ИФ), а когда ты через НИОКР идешь, там вроде и коэффициент есть, но это надо все откладывать, резервы формировать, не все еще в резервы можно и так далее. В общем льгота сделана явно неудачно, она длительное время не работала. Поэтому я думаю, что мы, если ее перезагрузим, тоже дополнительно буст (увеличение - ИФ) получим", - сказал министр.

"Вообще понятие НИОКРа мы еще под эту льготу пытаемся немножко изменить. Потому что у нас сейчас, когда мы говорим термин НИОКР - это связка налогового кодекса и закона о науке. А закон о науке говорит о том, что если у нас НИОКР, то должна быть научная новизна, а научная новизна должна быть такой, знаете, ну, чтобы почти Нобелевская премия как бы желательно, то есть такая прямо серьезная научная новизна мирового уровня и так далее", - отметил также Решетников.

По его словам, в России сейчас основные НИОКРы не в этом направлении идут, "нам просто нужны технологии". "Да, иногда это воспроизводство технологий. Иногда нам нужно взять чужую технологию, например, оборудование, которое бросили западные вендоры и убежали. Нам с ним надо что-то делать, докручивать, материалы менять, какие-то ингредиенты менять. Поэтому НИОКРы наших компаний носят такое очень прикладное значение. И нам надо именно это признавать НИОКРами. Поэтому мы сейчас пытаемся еще вот эту часть развязать, сказать, что если для компании или для отрасли ценность есть, то бог с ним с мировым признанием", - заявил министр.

"Мне кажется, такими точными донастройками, хотя они на самом деле достаточно все-таки системные, можем много что докрутить в этой сфере", - сказал министр о реформировании льгот на НИОКР.