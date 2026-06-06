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Кобяков сообщил, что президент Египта планирует участвовать в саммите Россия-Африка

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси примет участие в третьем саммите Россия-Африка в Москве, сообщил советник президента РФ Антон Кобяков в субботу.

"Намерены продолжать развитие (отношений - ИФ) в том числе с египетскими коллегами. Президент Сиси, как известно, большой друг нашего президента, приезжает к нам на регулярной основе. Мы ждем его 28 октября", - сказал он во время итогового пресс-брифинга на Петербургском международном экономическом форуме.

По мнению Кобякова, этот визит даст дополнительный импульс развитию российско-египетских отношений.

Третий саммит Россия-Африка пройдет в Москве 28-29 октября.

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