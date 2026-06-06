Решетников заявил, что поправки в ГК для заключения договоров по принципу "бери или плати" поддержаны ГПУ

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Поправки в Гражданский кодекс, которые создадут условия для заключения договоров по принципу "бери или плати" ("take or pay") поддержаны государственно-правовым управлением президента РФ, ожидаются к рассмотрению в Госдуме, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, выступая на сессии "Инвестиции как нерв эпохи: какие стартапы станут основой экономики завтра" в рамках ПМЭФ.

"Еще одна будет инновация, которая очень всем полезна, это поправки в Гражданский кодекс, который мы сейчас пытаемся продвигать по "take or pay" ("бери или плати" - ИФ). Это пошло как раз от технологических компаний, когда какой-то крупный заказчик говорит: дайте мне технологию, или дайте мне какой-то продукт, которого сейчас нет и я вам гарантирую такой-то заказ. Заключается заказ, и под этот контракт уже бизнес исследования делает, разворачивает производство и потом приносит продукт", - сказал министр.

По его словам, в настоящее время "самое очевидное структурирование этого через гражданский договор и через неустойку". "То есть, если кто-то отказывается на каком-то этапе, то выплачивается неустойка. Но проблема в том, что потом проигравшая сторона идет в суд, и эта неустойка судом опускается до, скажем так, реально понесенных затрат. Поэтому кто-то построил завод под какой-то заказ, а крупный заказчик сказал: нет, спасибо, я передумал, я китайское покупаю. И что делать с этим заводом? Суд говорит - завод же у тебя остается, сам думай, что с ним делать. Поэтому не стимулирует инвестиции", - описал текущие проблемы с инвестированием Решетников.

"Мы сейчас хотим напрямую вписать в Гражданский кодекс, что в договорах может быть указана прямая плата за отказ от исполнения договора, и это сделает всю конструкцию гораздо более устойчивой. Сейчас законопроект в Госдуме, пришла поддержка от государственного правового управления... Это тема как удлинить заказ, то есть чтобы можно было отнести в банк и под такого рода договора получить кредит, капитал и так далее", - сообщил глава Минэкономразвития.