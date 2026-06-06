Дмитриев обвинил Европу в заинтересованности продолжения конфликта на Украине

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Военный комплекс Европы очень много зарабатывает на конфликте с Украиной, именно поэтому экс-премьер Великобритании Борис Джонсон в свое время сорвал стамбульские договоренности Москвы и Киева, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

"Военный комплекс Европы, военный комплекс Британии зарабатывает очень много. 90 млрд долларов, которые даются Украине, это серьезные деньги, и это очень серьезный финансовый интерес продолжать войну", - сказал он в интервью в блогерской студии VK на Петербургском экономическом форуме.

Как отметил Дмитриев, экс-премьер Великобритании Борис Джонсон "приехал и сорвал мирный процесс не потому, что он сумасшедший идиот, хотя, возможно, это и так". "Он получил 1 млн фунтов стерлингов за две недели до этого, это потом стало публично известно, от производителя дронов. Поэтому он приехал на Украину и сорвал эту сделку", - утверждает глава РФПИ. Он добавил, что "Великобритания всегда пыталась играть роль разжигателя конфликтов, и мы это знаем исторически".