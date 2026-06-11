Упоминаемость ПМЭФ в медиа вновь побила свой рекорд

Аналитики системы оценки репутации и медиамониторинга СКАН-Интерфакс составили рейтинг самых заметных и упоминаемых в СМИ компаний по итогам ПМЭФ-2026

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - По данным системы СКАН-Интерфакс, количество упоминаний Петербургского международного экономического форума в СМИ вновь побило собственный рекорд и достигло в 2026 году уже 232 тыс. А вот заметность мероприятия осталась на уровне прошлого года, что говорит о сохранившемся интересе СМИ и аудитории к Форуму.

Лидер рейтинга Сбербанк представил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) НЕО – первый в мире платежный терминал со встроенным искусственным интеллектом. Устройство нового поколения объединяет ИИ, биометрию, локальные вычисления и цифровые сервисы. НЕО – собственная разработка Сбера. Также банк провел традиционный деловой завтрак, тема этого года – "Стратегии развития: есть ли альтернативы?". На встрече обсуждали четыре важнейших вопроса, которые сейчас больше всего волнуют бизнес: это модель экономического роста, денежно-кредитная политика, налогово-бюджетная политика и технологии. Глава Сбера Герман Греф отметил, что несмотря на все сложности последних 10 лет, экономика России сумела вырасти более чем на 20%.

ВТБ и Русгидро в рамках ПМЭФ-2026 подписали меморандум о намерении заключения договора синдицированного кредита для финансирования инвестиционных проектов энергохолдинга на Дальнем Востоке. Президент – председатель правления ВТБ Андрей Костин анонсировал участие банка в финансировании сделки по взаимному выкупу долей ("русской рулетке") в группе компаний "Дело". "Будем, скорее всего (участвовать в финансировании сделки – ИФ). К 30 июня ситуация будет понятна", – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Также ВТБ примет участие в строительстве Северного обхода Новороссийска, который выведет транзитный грузовой транспорт за пределы города. Соглашения о реализации совместных проектов на принципах государственно-частного партнерства подписали губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и глава ВТБ Андрей Костин.

Госкорпорация "Росатом" может начать работу в Сербии не с ядерной энергетики, а с медицины или исследовательского реактора, об этом на ПМЭФ сообщил глава компании Алексей Лихачев. Кроме того, "Росатом" готовится к пуску АЭС "Аккую" в Турции осенью-зимой этого года, а также ожидает энергопуски на двух блоках в Китае – восьмом блоке Тяньваньской АЭС и на четвертом блоке АЭС "Сюйдапу". "Мы ждем энергопусков на блоках седьмом Тяньване, третьем Сюйдапу в этом году, в следующем – на восьмом Тяньване, четвертом Сюйдапу", – сказал Лихачев.

ОАО "РЖД" и объединенная компания Wildberries-Russ договорились о сотрудничестве в сфере транспортно-логистических сервисов. Стороны планируют совместно прорабатывать возможности использования железнодорожного транспорта для доставки товаров маркетплейса, развивать мультимодальные логистические решения, а также использовать инфраструктурные возможности ОАО "РЖД" для повышения эффективности перевозок и совершенствования цепочек поставок. Замглавы компании Ирина Магнушевская сообщила в кулуарах ПМЭФ, что компания ожидает роста объема погрузки на 3% в июне 2026 года. Положительная динамика ожидается в том числе на фоне сезонного роста дорожного строительства.

Глава "Роснефти", ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности Игорь Сечин на ПМЭФ представил доклад "Начало конца или конец начала: что осталось на дне ларца Пандоры?". В своем выступлении он предрек появление одного из крупнейших финансовых пузырей со времен XIX века, отметив, что доля десяти крупнейших технологических компаний на фондовом рынке США за последнее десятилетие увеличилась в три раза и превысила 40%. Сечин также заявил об особой роли Арктики в контексте Ормузского кризиса: Северный морской путь (СМП) приобретает особую роль надежного логистического маршрута. Он подчеркнул: "Мы поддерживаем усилия некоторых стран в создании обходных маршрутов, однако особое значение для мировой торговли имеет Арктика".