Упоминаемость ПМЭФ в медиа вновь побила свой рекорд
Аналитики системы оценки репутации и медиамониторинга СКАН-Интерфакс составили рейтинг самых заметных и упоминаемых в СМИ компаний по итогам ПМЭФ-2026
Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - По данным системы СКАН-Интерфакс, количество упоминаний Петербургского международного экономического форума в СМИ вновь побило собственный рекорд и достигло в 2026 году уже 232 тыс. А вот заметность мероприятия осталась на уровне прошлого года, что говорит о сохранившемся интересе СМИ и аудитории к Форуму.
Лидер рейтинга Сбербанк представил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) НЕО – первый в мире платежный терминал со встроенным искусственным интеллектом. Устройство нового поколения объединяет ИИ, биометрию, локальные вычисления и цифровые сервисы. НЕО – собственная разработка Сбера. Также банк провел традиционный деловой завтрак, тема этого года – "Стратегии развития: есть ли альтернативы?". На встрече обсуждали четыре важнейших вопроса, которые сейчас больше всего волнуют бизнес: это модель экономического роста, денежно-кредитная политика, налогово-бюджетная политика и технологии. Глава Сбера Герман Греф отметил, что несмотря на все сложности последних 10 лет, экономика России сумела вырасти более чем на 20%.
ВТБ и Русгидро в рамках ПМЭФ-2026 подписали меморандум о намерении заключения договора синдицированного кредита для финансирования инвестиционных проектов энергохолдинга на Дальнем Востоке. Президент – председатель правления ВТБ Андрей Костин анонсировал участие банка в финансировании сделки по взаимному выкупу долей ("русской рулетке") в группе компаний "Дело". "Будем, скорее всего (участвовать в финансировании сделки – ИФ). К 30 июня ситуация будет понятна", – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Также ВТБ примет участие в строительстве Северного обхода Новороссийска, который выведет транзитный грузовой транспорт за пределы города. Соглашения о реализации совместных проектов на принципах государственно-частного партнерства подписали губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и глава ВТБ Андрей Костин.
Госкорпорация "Росатом" может начать работу в Сербии не с ядерной энергетики, а с медицины или исследовательского реактора, об этом на ПМЭФ сообщил глава компании Алексей Лихачев. Кроме того, "Росатом" готовится к пуску АЭС "Аккую" в Турции осенью-зимой этого года, а также ожидает энергопуски на двух блоках в Китае – восьмом блоке Тяньваньской АЭС и на четвертом блоке АЭС "Сюйдапу". "Мы ждем энергопусков на блоках седьмом Тяньване, третьем Сюйдапу в этом году, в следующем – на восьмом Тяньване, четвертом Сюйдапу", – сказал Лихачев.
ОАО "РЖД" и объединенная компания Wildberries-Russ договорились о сотрудничестве в сфере транспортно-логистических сервисов. Стороны планируют совместно прорабатывать возможности использования железнодорожного транспорта для доставки товаров маркетплейса, развивать мультимодальные логистические решения, а также использовать инфраструктурные возможности ОАО "РЖД" для повышения эффективности перевозок и совершенствования цепочек поставок. Замглавы компании Ирина Магнушевская сообщила в кулуарах ПМЭФ, что компания ожидает роста объема погрузки на 3% в июне 2026 года. Положительная динамика ожидается в том числе на фоне сезонного роста дорожного строительства.
Глава "Роснефти", ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности Игорь Сечин на ПМЭФ представил доклад "Начало конца или конец начала: что осталось на дне ларца Пандоры?". В своем выступлении он предрек появление одного из крупнейших финансовых пузырей со времен XIX века, отметив, что доля десяти крупнейших технологических компаний на фондовом рынке США за последнее десятилетие увеличилась в три раза и превысила 40%. Сечин также заявил об особой роли Арктики в контексте Ормузского кризиса: Северный морской путь (СМП) приобретает особую роль надежного логистического маршрута. Он подчеркнул: "Мы поддерживаем усилия некоторых стран в создании обходных маршрутов, однако особое значение для мировой торговли имеет Арктика".
|N
|Название компании
|Индекс заметности
|Упоминания в СМИ
|Охват аудитории
|1
|Сбер
|5 503 813
|15 261
|202 657 500
|2
|ВТБ
|3 314 992
|13 607
|212 935 316
|3
|Росатом
|1 612 889
|3 645
|152 471 759
|4
|РЖД
|1 602 370
|3 605
|96 948 554
|5
|Роснефть
|1 549 312
|3 446
|156 202 215
|6
|Газпром
|1 525 204
|4 329
|126 938 440
|7
|Вайлдберриз
|1 520 280
|3 662
|145 483 927
|8
|ДОМ.РФ
|1 386 870
|3 603
|60 877 006
|9
|ПСБ
|1 326 322
|2 261
|62 949 818
|10
|Автоваз
|1 267 114
|3 065
|170 698 569
|11
|ВЭБ.РФ
|1 177 019
|2 266
|160 405 414
|12
|Ростех
|1 171 608
|2 690
|171 785 198
|13
|РФПИ
|1 138 634
|2 165
|184 827 941
|14
|Озон
|860 675
|2 402
|40 957 176
|15
|Газпром нефть
|826 016
|2 055
|54 332 418
|16
|Аэрофлот
|792 367
|2 076
|69 584 824
|17
|Россети
|778 792
|2 066
|24 989 996
|18
|ВымпелКом
|717 430
|2 001
|75 801 971
|19
|МегаФон
|626 857
|3 327
|84 814 243
|20
|ОАК
|588 235
|1 516
|102 394 942
|21
(Mail.ru Group)
|559 586
|2 781
|36 250 396
|22
|Яндекс
|551 378
|2 211
|93 431 096
|23
|Московская Биржа
|536 627
|1 635
|30 683 105
|24
|Альфа-Банк
|512 971
|1 160
|74 941 993
|25
|Ростелеком
|485 622
|1 403
|32 842 084
|26
|Северсталь
|449 953
|1 192
|31 755 508
|27
|Газпром-Медиа
|433 021
|1 567
|30 992 681
|28
|Аурус
|430 379
|1 187
|145 755 823
|29
|МТС
|420 763
|1 466
|47 542 128
|30
|Роскосмос
|402 924
|1 075
|43 107 446