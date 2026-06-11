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Упоминаемость ПМЭФ в медиа вновь побила свой рекорд

Аналитики системы оценки репутации и медиамониторинга СКАН-Интерфакс составили рейтинг самых заметных и упоминаемых в СМИ компаний по итогам ПМЭФ-2026

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - По данным системы СКАН-Интерфакс, количество упоминаний Петербургского международного экономического форума в СМИ вновь побило собственный рекорд и достигло в 2026 году уже 232 тыс. А вот заметность мероприятия осталась на уровне прошлого года, что говорит о сохранившемся интересе СМИ и аудитории к Форуму.

Лидер рейтинга Сбербанк представил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) НЕО – первый в мире платежный терминал со встроенным искусственным интеллектом. Устройство нового поколения объединяет ИИ, биометрию, локальные вычисления и цифровые сервисы. НЕО – собственная разработка Сбера. Также банк провел традиционный деловой завтрак, тема этого года – "Стратегии развития: есть ли альтернативы?". На встрече обсуждали четыре важнейших вопроса, которые сейчас больше всего волнуют бизнес: это модель экономического роста, денежно-кредитная политика, налогово-бюджетная политика и технологии. Глава Сбера Герман Греф отметил, что несмотря на все сложности последних 10 лет, экономика России сумела вырасти более чем на 20%.

ВТБ и Русгидро в рамках ПМЭФ-2026 подписали меморандум о намерении заключения договора синдицированного кредита для финансирования инвестиционных проектов энергохолдинга на Дальнем Востоке. Президент – председатель правления ВТБ Андрей Костин анонсировал участие банка в финансировании сделки по взаимному выкупу долей ("русской рулетке") в группе компаний "Дело". "Будем, скорее всего (участвовать в финансировании сделки – ИФ). К 30 июня ситуация будет понятна", – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Также ВТБ примет участие в строительстве Северного обхода Новороссийска, который выведет транзитный грузовой транспорт за пределы города. Соглашения о реализации совместных проектов на принципах государственно-частного партнерства подписали губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и глава ВТБ Андрей Костин.

Госкорпорация "Росатом" может начать работу в Сербии не с ядерной энергетики, а с медицины или исследовательского реактора, об этом на ПМЭФ сообщил глава компании Алексей Лихачев. Кроме того, "Росатом" готовится к пуску АЭС "Аккую" в Турции осенью-зимой этого года, а также ожидает энергопуски на двух блоках в Китае – восьмом блоке Тяньваньской АЭС и на четвертом блоке АЭС "Сюйдапу". "Мы ждем энергопусков на блоках седьмом Тяньване, третьем Сюйдапу в этом году, в следующем – на восьмом Тяньване, четвертом Сюйдапу", – сказал Лихачев.

ОАО "РЖД" и объединенная компания Wildberries-Russ договорились о сотрудничестве в сфере транспортно-логистических сервисов. Стороны планируют совместно прорабатывать возможности использования железнодорожного транспорта для доставки товаров маркетплейса, развивать мультимодальные логистические решения, а также использовать инфраструктурные возможности ОАО "РЖД" для повышения эффективности перевозок и совершенствования цепочек поставок. Замглавы компании Ирина Магнушевская сообщила в кулуарах ПМЭФ, что компания ожидает роста объема погрузки на 3% в июне 2026 года. Положительная динамика ожидается в том числе на фоне сезонного роста дорожного строительства.

Глава "Роснефти", ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности Игорь Сечин на ПМЭФ представил доклад "Начало конца или конец начала: что осталось на дне ларца Пандоры?". В своем выступлении он предрек появление одного из крупнейших финансовых пузырей со времен XIX века, отметив, что доля десяти крупнейших технологических компаний на фондовом рынке США за последнее десятилетие увеличилась в три раза и превысила 40%. Сечин также заявил об особой роли Арктики в контексте Ормузского кризиса: Северный морской путь (СМП) приобретает особую роль надежного логистического маршрута. Он подчеркнул: "Мы поддерживаем усилия некоторых стран в создании обходных маршрутов, однако особое значение для мировой торговли имеет Арктика".

NНазвание компанииИндекс заметностиУпоминания в СМИОхват аудитории
1Сбер5 503 81315 261202 657 500
2ВТБ3 314 99213 607212 935 316
3Росатом1 612 8893 645152 471 759
4РЖД1 602 3703 60596 948 554
5Роснефть1 549 3123 446156 202 215
6Газпром1 525 2044 329126 938 440
7Вайлдберриз1 520 2803 662145 483 927
8ДОМ.РФ1 386 8703 60360 877 006
9ПСБ1 326 3222 26162 949 818
10Автоваз1 267 1143 065170 698 569
11ВЭБ.РФ1 177 0192 266160 405 414
12Ростех1 171 6082 690171 785 198
13РФПИ1 138 6342 165184 827 941
14Озон860 6752 40240 957 176
15Газпром нефть826 0162 05554 332 418
16Аэрофлот792 3672 07669 584 824
17Россети778 7922 06624 989 996
18ВымпелКом717 4302 00175 801 971
19МегаФон626 8573 32784 814 243
20ОАК588 2351 516102 394 942
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25Ростелеком485 6221 40332 842 084
26Северсталь449 9531 19231 755 508
27Газпром-Медиа433 0211 56730 992 681
28Аурус430 3791 187145 755 823
29МТС420 7631 46647 542 128
30Роскосмос402 9241 07543 107 446
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