Поиск

РФПИ подготовит более 10 соглашений на ПМЭФ

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) готовит более 10 соглашений на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), который пройдет 6-8 июня в Санкт-Петербурге.

"У нас будет более 10 соглашений в различных секторах - технологии, искусственный интеллект, ритейл, сельское хозяйство, логистика, финансовый сектор, промышленное производство", - сообщил журналистам глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Активная у нас будет инфраструктурная повестка, и мы объявим ряд важных проектов по формированию инфраструктуры для Северного морского пути, объявим про инвестиции в ведущего железнодорожного оператора", - сказал Дмитриев.

Также, по словам главы РФПИ, соглашения будут затрагивать сотрудничество с Саудовской Аравией, а министр энергетики, председатель совета директоров саудовской нефтяной компании Saudi Aramco Халид аль-Фалих и глава суверенного фонда Саудовской Аравии Ясир Аль-Румайян будут присутствовать на традиционной встрече иностранных партнеров РФПИ с президентом.

Встреча президента РФ Владимира Путина с иностранными инвесторами - партнерами Российского фонда прямых инвестиций традиционно проходит на полях Петербургского международного экономического форума.

Ранее Дмитриев говорил, что на встрече будут присутствовать инвесторы, под управлением которых находятся активы более чем на $15 трлн. "Это главы крупнейших суверенных фондов и институциональных инвесторов, которые управляют более чем 20% всех мировых активов. И на этой встрече мы будем обсуждать, как эти инвесторы могут принять участие в национальных проектах в России, и ту роль, которую РФПИ играет по предоставлению информации и помощи инвесторам по совместным инвестициям в национальные проекты", - отмечал глава РФПИ.

РФПИ ПМЭФ

Новости по теме

Новости

"Газпром" сообщил о готовности 57% "Северного потока 2"

"Газпром" сообщил о готовности 57% "Северного потока 2"

Акции "Газпрома" обновили максимум с лета 2008 года

Россия начала обсуждать новые поставки военной продукции в Колумбию

Взлет акций "Газпрома" превысил 10%

Взлет акций "Газпрома" превысил 10%
ПМЭФ-2019

В Кремле заявили, что не уполномочены разрешать Калви посетить ПМЭФ

Индекс МосБиржи впервые превысил рубеж 2700 пунктов

"Майский указ" по зарплатам медработников не выполнили более половины регионов

Рестораторы предложили Роспотребнадзору свести СанПиНы к минимуму

"Газпром" стал лидером по капитализации на российском рынке

Huawei купила российскую технологию в сфере распознавания лиц

Huawei купила российскую технологию в сфере распознавания лиц
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');