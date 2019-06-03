РФПИ подготовит более 10 соглашений на ПМЭФ

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) готовит более 10 соглашений на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), который пройдет 6-8 июня в Санкт-Петербурге.

"У нас будет более 10 соглашений в различных секторах - технологии, искусственный интеллект, ритейл, сельское хозяйство, логистика, финансовый сектор, промышленное производство", - сообщил журналистам глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Активная у нас будет инфраструктурная повестка, и мы объявим ряд важных проектов по формированию инфраструктуры для Северного морского пути, объявим про инвестиции в ведущего железнодорожного оператора", - сказал Дмитриев.

Также, по словам главы РФПИ, соглашения будут затрагивать сотрудничество с Саудовской Аравией, а министр энергетики, председатель совета директоров саудовской нефтяной компании Saudi Aramco Халид аль-Фалих и глава суверенного фонда Саудовской Аравии Ясир Аль-Румайян будут присутствовать на традиционной встрече иностранных партнеров РФПИ с президентом.

Встреча президента РФ Владимира Путина с иностранными инвесторами - партнерами Российского фонда прямых инвестиций традиционно проходит на полях Петербургского международного экономического форума.

Ранее Дмитриев говорил, что на встрече будут присутствовать инвесторы, под управлением которых находятся активы более чем на $15 трлн. "Это главы крупнейших суверенных фондов и институциональных инвесторов, которые управляют более чем 20% всех мировых активов. И на этой встрече мы будем обсуждать, как эти инвесторы могут принять участие в национальных проектах в России, и ту роль, которую РФПИ играет по предоставлению информации и помощи инвесторам по совместным инвестициям в национальные проекты", - отмечал глава РФПИ.