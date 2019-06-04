Антон Кобяков: ПМЭФ – это пространство доверия, здесь разговор идет "без купюр"

Советник президента РФ и ответственный секретарь оргкомитета Петербургского международного экономического форума поделился ожиданиями от мероприятия

Советник президента России Антон Кобяков Фото: ТАСС, Сергей Бобылев

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Ответственный секретарь оргкомитета Петербургского международного экономического форума, советник президента РФ Антон Кобяков в интервью "Интерфаксу" поделился своими ожиданиями от стартующего в четверг ПМЭФ-2019.

- Как вы оцениваете уровень представительства стран Европы и США на предстоящем Петербургском форуме? Можно ли сказать, что, как и несколько лет назад политика мешает формированию состава участников, есть ли в этом году случаи отказа западного бизнеса от участия в форуме под давлением американских и европейских чиновников?

- Наша цель - вопреки негативным тенденциям на внешнеполитическом фронте найти с партнерами общие точки соприкосновения интересов, с тем, чтобы можно было бы формировать позитивную повестку или, по меньшей мере, начать движение в этом направлении. ПМЭФ во многих смыслах неординарный и уникальный формат. Это интегрирующая площадка, позволяющая собирать вместе представителей крупного бизнеса со всего мира.

Деловые круги США, равно как и стран ЕС самостоятельно принимают решение о своем участии. Отказ официального Вашингтона от участия в Форуме никак не влияет на решение представителей американского бизнеса. Более того, делегация США традиционно является одной из наиболее многочисленных на ПМЭФ. На данный момент участие в Форуме подтвердили более 510 представителей США. В прошлом году в форуме участвовали 550 представителей этой страны. Россия является неотъемлемым фактором международной экономической жизни, поэтому безальтернативность диалога для всех - это реальность.

- Справедливо ли мнение, что нынешний форум, главным гостем которого станет Си Цзиньпин, подтверждает разворот России в сторону Азии?

- Россия в равной степени обращена обширными пространствами и к Азии, и к Европе. На ПМЭФ обсуждаются вопросы глобального значения. Тема нынешнего Форума - "Формируя повестку устойчивого развития" - важна как для запада, так и для востока. Более того, в целом ряде сессий будут обсуждаться вопросы евразийской интеграции – формирования транспортных коридоров, общих торговых зон и инфраструктуры. Мы стремимся сформировать единое пространство доверия и устойчивого развития с равными условиями для всех субъектов экономической деятельности.

- Является ли тема санкционного давления на Россию табу для обсуждения на форуме, по вашим ощущениям, готовы ли участники ПМЭФ открыто говорить об этом?

- На Петербургском международном экономическом форуме всегда "без купюр", откровенно обсуждаются все актуальные вопросы мировой экономики. На сегодняшний день подтвердили участие 15 тысяч человек из 140 стран мира. Глобальные компании понимают бесперспективность и контрпродуктивность американской санкционной политики в отношении России - лидеры мирового бизнеса участвуют в дискуссиях на площадке ПМЭФ, потому что именно эта площадка является ведущей для обсуждения вопросов глобального развития. Если говорить про санкции, то в целом ряде отраслей они дали толчок развитию нашей экономику, помогли нам вывести на рынок собственных производителей, стимулировали экономический рост.

- Каковы ожидания от нынешнего форума в плане заключения соглашений и контрактов, есть ли предварительные оценки их объемов?

- По итогам 2018 года в рамках ПМЭФ было подписано 593 соглашения на общую сумму в 2,625 трлн рублей. В 2017 году заключено 475 инвестиционных соглашений, меморандумов и соглашений о намерениях на общую сумму 1,812 трлн рублей. Это сумма соглашений, которые не являются коммерческой тайной. Рост количества участников и суммы контрактов налицо.

- Можно ли сегодня сказать, чем принципиально будет отличаться нынешний форум от предыдущих, ждать ли сюрпризов, новаций?

- Главная тема этого Форума – "Формируя повестку устойчивого развития". Перспективы устойчивого развития глобальной экономики сегодня как никогда особенно актуальны, учитывая турбулентность мировой экономики, связанная с трансформацией международных экономических объединений, растущим социальным неравенством, нестабильными торговыми и политическими отношениями. Тема устойчивого развития важна также в контексте сохранения окружающей среды, рациональной эксплуатации природных ресурсов, удовлетворения текущих потребностей без ущерба для будущих поколений.

Из года в год мы отмечаем рост количества участников. Например, в ПМЭФ-2018 приняли участие более 17 тысяч человек из 143 стран. Это, безусловно, говорит о статусе Форума, о его значении как ведущей международной площадки для обсуждения вопросов мировой экономики. За годы существования повысился международный профиль ПМЭФ, он стал узнаваемым авторитетным международным брендом. Пожалуй, это лучший мировой форум, который привлекает бизнес со всего мира. ПМЭФ - это реально пространство доверия.

Помимо высокого статуса, его отличает и особое качество проведения. Мы постоянно вводим новые форматы в деловую программу, новые сервисы в пакет услуг для участников. Это делает форум привлекательным для участников с точки зрения эргономики пользования.

Только за последний год в повестке мероприятий Фонда Росконгресс появились новые направления, посвященные социальной повестке и развитию инноваций.

В рамках социального направления работает Лаборатория Инносоциум, перед которой стоит задача интеграции социальной повестки в крупнейшие деловые форумы. Это уникальное коммуникационное пространство, объединяющее некоммерческие организации, бизнес и власть для обсуждения актуальных вопросов социального развития.

С 2019 года на деловых форумах Росконгресса на постоянной основе также работает трек, посвященный здравоохранению и образованию. Впервые в рамках ПМЭФ будет функционировать пространство "Здоровое общество". Это профильная площадка для обсуждения ключевых вопросов по повышению качества и увеличению продолжительности жизни населения.

Проект "Территория инноваций", запущенный в 2018 году, является точкой притяжения для всех технологичных компаний, предлагающих инновационные решения. В рамках проекта проводятся питч-сессии перспективных стартапов, презентации технологичных решений в областях электронной коммерции, финансовых технологий, концепции умного города, тяжелой промышленности, круглые столы с представителями регионов, демонстрации кейсов по практическому применению цифровых технологий и многое другое.

В 2018 году была создана Информационно-аналитическая система Фонда Росконгресс. Это интерактивная база знаний, которая на сегодняшний день включает описание более 1500 сессий по 173 темам повестки развития страны. Это позволяет отслеживать современные тенденции в мировой̆ экономике и самые последние новости. На портале информационно-аналитической системы представлены выступления, интервью и комментарии более 6000 спикеров.

Не надо забывать, что ПМЭФ проводится в культурной столице России. Помимо уникальной деловой программы участники смогут принять участие в Фестивале культуры ПМЭФ, который привлечет в Санкт-Петербург ценителей искусства со всего мира. В эти дни ведущие театры, музеи, выставочные пространства готовят специальные программы, в город приезжают артисты международного уровня.

- Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви, находящийся под домашним арестом, заявил, что хочет принять участие в ПМЭФ. Он утверждает, что зарегистрирован как участник форума. Так ли это и может ли ему быть предоставлена возможность работать на форуме, например по видеосвязи?

- 30 мая инвестфонд Baring Vostok сообщил Оргкомитету о возобновлении участия Калви в Форуме, до этого компания планировала заменить Калви на другого участника.

Отмечу, что любой человек, который посещает официальный сайт Форума www.forumspb.com в разделе "Программа" может посмотреть прямую трансляцию деловых событий во время мероприятия, а после Форума их можно посмотреть в режиме off line.

При этом количество людей, пользующихся возможностями этого ресурса, сопоставимо с числом участников самого Форума, а то и больше.

- Продолжается ли диалог с организаторами Давосского форума, особенно в контексте подготовки к юбилейному форуму в Давосе, до которого остается фактически полгода?

- Итогом многолетнего сотрудничества Фонда Росконгресс и организации по частно-государственному партнерству Всемирный экономический форум стало подписание меморандума о сотрудничестве на Петербургском международном экономическом форуме 2017 года.

В этом же году "Русский дом" получил статус официальной российской резиденции. В 2020 году в дни 50-летнего юбилея Всемирного экономического форума "Русский дом" снова станет неотъемлемой частью Давоса третий год подряд. Диалог между двумя крупными международными институтами развития - WEF и Фондом Росконгресс - является ключевым фактором бесперебойной реализации совместных проектов и инициатив и успешно реализуется в рамках ПМЭФ и мероприятий форума в швейцарских Альпах.

Напомним, что в 2018 году за пять дней работы официальную российскую резиденцию "Русский дом" в Давосе посетили свыше 1500 гостей из 70 зарубежных стран. На площадке работали более 150 представителей средств массовой информации. В заключительный день деловой программы "Русского дома" состоялась традиционная встреча Консультативного совета по иностранным инвестициям при Правительстве России.