Советник Путина рекомендовал Калви следить за ходом ПМЭФ на сайте

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - За ходом Петербургского международного экономического форума можно следить на его сайте, напомнил ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ, советник президента РФ Антон Кобяков, отвечая на вопрос о возможности участия в мероприятии основателя Baring Vostok Майкла Калви.

Калви находится под домашним арестом в рамках уголовного дела о мошенничестве. На прошлой неделе Baring сообщил, что основатель фонда давно зарегистрирован как участник форума и надеется принять участие в ПМЭФ. На прошлой неделе его адвокаты подали соответствующее прошение в Следственный комитет России.

"30 мая инвестфонд Baring Vostok сообщил оргкомитету о возобновлении участия Калви в форуме, до этого компания планировала заменить Калви на другого участника", - сказал в интервью "Интерфаксу" советник президента РФ Антон Кобяков, являющийся ответственным секретарем оргкомитета ПМЭФ.

"Отмечу, что любой человек, который посещает официальный сайт форума, в разделе "Программа" может посмотреть прямую трансляцию деловых событий во время мероприятия, а после форума их можно посмотреть в режиме офлайн", - отметил Кобяков, отвечая на вопрос, действительно ли Калви зарегистрирован как участник форума и может ли он получить возможность работать на ПМЭФ, например, по видеосвязи.

"При этом количество людей, пользующихся возможностями этого ресурса, сопоставимо с числом участников самого форума, а то и больше", - сказал Кобяков.

В Baring Vostok пока не располагают информацией о судьбе прошения в СК. В самом следственном комитете этот вопрос не комментируют. Форум пройдет с 6 по 8 июня.

Калви вменяется хищение более 2,5 млрд рублей у банка "Восточный" (часть 4 статьи 159 УК РФ). Он был арестован в середине февраля, однако 11 апреля суд перевел его под домашний арест.

Смягчив меру пресечения, суд запретил Калви получать и отправлять почтово-телеграфные отправления, использовать интернет и средства связи за исключением случаев, когда ему будет необходимо вызвать скорую помощь, аварийную службу, позвонить следователю, адвокату или сотруднику контроля за его домашним арестом.