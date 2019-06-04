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Советник Путина рекомендовал Калви следить за ходом ПМЭФ на сайте

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - За ходом Петербургского международного экономического форума можно следить на его сайте, напомнил ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ, советник президента РФ Антон Кобяков, отвечая на вопрос о возможности участия в мероприятии основателя Baring Vostok Майкла Калви.

Калви находится под домашним арестом в рамках уголовного дела о мошенничестве. На прошлой неделе Baring сообщил, что основатель фонда давно зарегистрирован как участник форума и надеется принять участие в ПМЭФ. На прошлой неделе его адвокаты подали соответствующее прошение в Следственный комитет России.

"30 мая инвестфонд Baring Vostok сообщил оргкомитету о возобновлении участия Калви в форуме, до этого компания планировала заменить Калви на другого участника", - сказал в интервью "Интерфаксу" советник президента РФ Антон Кобяков, являющийся ответственным секретарем оргкомитета ПМЭФ.

ЭкономикаВ Кремле заявили, что не уполномочены разрешать Калви посетить ПМЭФЧитать подробнее

"Отмечу, что любой человек, который посещает официальный сайт форума, в разделе "Программа" может посмотреть прямую трансляцию деловых событий во время мероприятия, а после форума их можно посмотреть в режиме офлайн", - отметил Кобяков, отвечая на вопрос, действительно ли Калви зарегистрирован как участник форума и может ли он получить возможность работать на ПМЭФ, например, по видеосвязи.

"При этом количество людей, пользующихся возможностями этого ресурса, сопоставимо с числом участников самого форума, а то и больше", - сказал Кобяков.

В Baring Vostok пока не располагают информацией о судьбе прошения в СК. В самом следственном комитете этот вопрос не комментируют. Форум пройдет с 6 по 8 июня.

Калви вменяется хищение более 2,5 млрд рублей у банка "Восточный" (часть 4 статьи 159 УК РФ). Он был арестован в середине февраля, однако 11 апреля суд перевел его под домашний арест.

Смягчив меру пресечения, суд запретил Калви получать и отправлять почтово-телеграфные отправления, использовать интернет и средства связи за исключением случаев, когда ему будет необходимо вызвать скорую помощь, аварийную службу, позвонить следователю, адвокату или сотруднику контроля за его домашним арестом.

ПМЭФ-2019 Антон Кобяков Майкл Калви

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