Во время ПМЭФ стоимость самых дорогих номеров в отелях Петербурга превысила 3 млн рублей

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Пятизвездочный отель "Коринтия" на Невском проспекте предлагает забронировать номер за 3 млн рублей во время проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) с 6 по 8 июня. Об этом сообщил "Интерфаксу" PR-директор сервиса Aviasales Янис Дзенис.

"Мы изучили стоимость проживания в петербургских отелях в период с 5 по 8 июня, когда будет проходить ПМЭФ-2019 и составили рейтинг самых дорогих номеров. Стандартный двухместный номер на три ночи в пятизвездочном отеле "Коринтия" обойдется в 3,01 млн рублей. Во всех номерах есть кондиционер и телевизор. Забронировать его можно как картой, так и оплатить наличными на стойке регистрации", - сказал он.

Дзенис отметил, что второе место занял отель, где самый дорогой номер представлен в категории "делюкс". Он стоит ровно три миллиона рублей, при этом завтрак оплачивается отдельно - 500 рублей с человека. Замыкают тройку апартаменты в Полтавском проезде с одной спальней за полмиллиона рублей. Цена указана за двоих. Среди удобств - кондиционер, телевизор и мини-кухня.

Петербургский международный экономический форум в 2019 году пройдет с 6 по 8 июня. Форум проводится с 1997 года, ежегодно в нем принимают участие представители России и других стран мира.