Поиск

Во время ПМЭФ стоимость самых дорогих номеров в отелях Петербурга превысила 3 млн рублей

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Пятизвездочный отель "Коринтия" на Невском проспекте предлагает забронировать номер за 3 млн рублей во время проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) с 6 по 8 июня. Об этом сообщил "Интерфаксу" PR-директор сервиса Aviasales Янис Дзенис.

"Мы изучили стоимость проживания в петербургских отелях в период с 5 по 8 июня, когда будет проходить ПМЭФ-2019 и составили рейтинг самых дорогих номеров. Стандартный двухместный номер на три ночи в пятизвездочном отеле "Коринтия" обойдется в 3,01 млн рублей. Во всех номерах есть кондиционер и телевизор. Забронировать его можно как картой, так и оплатить наличными на стойке регистрации", - сказал он.

Дзенис отметил, что второе место занял отель, где самый дорогой номер представлен в категории "делюкс". Он стоит ровно три миллиона рублей, при этом завтрак оплачивается отдельно - 500 рублей с человека. Замыкают тройку апартаменты в Полтавском проезде с одной спальней за полмиллиона рублей. Цена указана за двоих. Среди удобств - кондиционер, телевизор и мини-кухня.

Петербургский международный экономический форум в 2019 году пройдет с 6 по 8 июня. Форум проводится с 1997 года, ежегодно в нем принимают участие представители России и других стран мира.

Петербург ПМЭФ

Новости

Помощник Путина Белоусов узнал, кто передал СМИ план об изъятии сверхприбылей у бизнеса

Помощник Путина Белоусов узнал, кто передал СМИ план об изъятии сверхприбылей у бизнеса

В Москве выставили на продажу гостиницу "Пекин"

Нефть Brent подешевела до $61,74 за баррель

Всемирный банк ухудшил прогноз роста мирового ВВП до 2,6%, для РФ - до 1,2%

Ведущие автопроизводители мира в 2018 году удвоили инвестиции в электромобили

В интернете начали сбор подписей под петицией в защиту блогера BadComedian

В Москве закрылся музей искусства бывшего совладельца Промсвязьбанка

В Москве закрылся музей искусства бывшего совладельца Промсвязьбанка
ПМЭФ-2019

ПМЭФ пройдет при аномальной для Петербурга 30-градусной жаре

Стартовали продажи возрожденного фотоаппарата "Зенит М"

Стартовали продажи возрожденного фотоаппарата "Зенит М"
ЧМ-2018

В РПЦ рост потребления алкоголя в 2018 году связали с ЧМ по футболу

В РПЦ рост потребления алкоголя в 2018 году связали с ЧМ по футболу
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');