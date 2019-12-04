Американский бизнес попросил РФ отказаться от идеи госрегулирования цен в отелях

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Практика госрегулирования цен на гостиничные номера в дни проведения крупных международных событий вызывает неприятие не только у российского туристического бизнеса, но и у иностранных инвесторов.

В октябре ведомства подготовили проект постановления правительства, устанавливающий предельные цены на размещение в отелях Петербурга на время проведения Чемпионата Европы по футболу в 2020 году (охватывает период за 10 дней до турнира и 10 дней после него). В соответствии с документом, стоимость размещения в отеле 5* не может превышать 525 тыс. руб. в сутки в номере повышенной комфортности, в отеле 4* - 94 тыс. руб., 3* - 30 тыс. руб., 2* - 12 тыс. руб., 1* - 7,8 тыс. руб., "без звезд" - 5,5 тыс. руб., хостелов - 1 тыс. руб. за место в номере.

В конце ноября обращение на эту тему в правительство направил президент Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко, сообщил источник "Интерфакса", знакомый с документом. "Считаем, что создание прецедента государственного регулирования целой отрасли приведет к ухудшению инвестклимата РФ. Принятие нормативно-правовых актов нарушит базовые принципы рыночной экономики и права предпринимателей, инвестировавших в экономику страны", - написал Родзянко.

Члены Американской торговой палаты из сферы гостиничного бизнеса не знают о подобных прецедентах регулирования в других странах, где они ведут операции, отмечено в письме. АТП просит не применять госрегулирование цен как на период ЧЕ-2020, так и во время проведения любых других будущих международных мероприятий.

Как сообщалось, ранее Российский союз туриндустрии (РСТ) обратился в Минэкономразвития РФ с просьбой пересмотреть планы по регулированию цен на размещение в отелях во время международных мероприятий, исключая спортивные.

"Союз обратился в Минэкономразвития с письмом, в котором говорится, что дополнительные меры по регулированию цен на услуги в условиях рыночной экономики нарушают имущественные и предпринимательские права субъектов хозяйственной деятельности в индустрии гостеприимства", - говорила "Интерфаксу" пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина. РСТ обеспокоили планы введения мер регулирования рынка, в частности, на период проведения крупных экономических форумов.