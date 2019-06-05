В Эрмитаже покажут созданные с помощью искусственного интеллекта экспонаты

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Выставка произведений современных художников из разных стран "Искусственный интеллект и диалог культур", посвященная художественным возможностям искусственного интеллекта, откроется в четверг, 6 июня, в Главном штабе Эрмитажа в рамках Петербургского международного экономического форума.

Как сообщает пресс-служба инициатора события - Российского фонда прямых инвестиций, первая в России выставка, посвященная роли искусственного интеллекта в современном искусстве, соберет работы художников из США, Европы, Ближнего Востока, Азии и России.

Организаторы выставки отмечают, что современное искусство, основанное на технологиях искусственного интеллекта, получило признание после продажи картины "Портрет Эдмонда Белами", созданной французской арт-группой Obvious, на аукционе Christie's в 2018 году за $432,5 тыс.

"Художники и программисты, входящие в состав группы Obvious, использовали разработанные в 2014 году генеративно-состязательные сети, отличительной особенностью которых является одновременная работа двух алгоритмов, один из которых создает изображения, а второй их критически осмысливает и отсеивает неудачные", - говорится в сообщении.

На выставке в Эрмитаже будут представлены три портрета из "Серии портретов вымышленной семьи Белами", а также произведения других мировых звезд этого направления в искусстве.

Большинство работ, вошедших в экспозицию, являются результатом обработки обширных баз данных с помощью технологий искусственного интеллекта. Так, в Главном штабе можно будет увидеть работу художницы Лулуа Аль-Хамуд из Саудовской Аравии, которая создает на основе арабского алфавита абстрактную графическую форму нового языка; инсталляцию итальянца Давиде Квайолы - "взгляд" искусственного интеллекта на картины классиков импрессионизма и работу Рефика Анадолы (Турция) "Машинные галлюцинации", в которой проанализированы 100 тыс. фотографических воспоминаний об архитектуре.

Российский и британский ученый Константин Новоселов, нобелевский лауреат по физике 2010 года за открытие сверхтонкого материала графена, представит на выставке инсталляцию, в которой исследует пределы возможностей машинного обучения, проводя параллели с произведениями, созданными с помощью человеческого интеллекта.