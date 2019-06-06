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Вице-президент Венесуэлы возглавит делегацию на ПМЭФ

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Вице-президент Венесуэлы по экономическим вопросам, министр промышленности и национального производства страны Тарек эль-Айссами находится в России и возглавит венесуэльскую делегацию на ПМЭФ, сообщил "Интерфаксу" в четверг информированный источник.

"Да, он возглавит делегацию. Примет участие в некоторых мероприятиях (форума)", - сказал собеседник агентства.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2019) открывается в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" в четверг, его работа завершится в субботу, 8 июня.

ПМЭФ Венесуэла

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