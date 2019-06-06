Кудрин спрогнозировал рост ВВП в 2019 году ниже 1%

В ближайшие годы достичь поставленной Путиным цели в 3% роста не удастся, считает он

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - В 2019 году рост ВВП России может оказаться ниже 1%, а в ближайшие годы потенциал роста будет около 2% и ниже, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Он заявил об этом на сессии по макроэкономике на Петербургском международном экономическом форуме.

Минэкономразвития ожидает роста экономики в 2019 году на 1,3%. Президент Владимир Путин ранее поставил задачу достичь роста в 3% и выше.

"Я предполагаю, что мы не достигнем планки в 3% роста и выше, чтобы превысить среднемировой рост, потому что мы не проводим достаточно энергично структурные меры и не укрепляем институты. То есть в отношении судов должен быть непрерывно фокус, непрерывно вести мониторинг независимости судов", - заявил Кудрин.

Больше половины российских бизнесменов не доверяют судебной системе, а две трети считают ее не независимой и необъективной, добавил он, ссылаясь на данные бизнес-омбудсмена Бориса Титова. По мнению Кудрина, такое отношение к институту, который "по сути является последней инстанцией справедливости", говорит о том, что в России "слабые институты верховенства права".

В этом контексте глава Счетной палаты напомнил об уголовном деле основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви и назвал его "шоком для экономики". "С одной стороны заявляют, что он обладает высокой репутацией, с другой стороны почему-то держат под арестом, в то время как может спокойно идти объективный процесс", - сказал Кудрин. По его данным, эта ситуация привела к удвоению оттока капитала из России с начала года.