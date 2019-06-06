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В российских вузах собрались открыть комнаты для детей студентов

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Глава Минтруда Максим Топилин заявил, что его ведомство работает совместно с Минобрнауки по вопросу создания комнат по уходу за ребенком и для детских игр в вузах.

"Такая тема, как учебные заведения. Мы сейчас с министерством образования пытаемся найти какой-то вариант, который позволил бы на системной основе решить вопрос, связанный с организацией мини детских садов, комнат по уходу в образовательных учреждениях", - сказал Топилин на Петербургском международном экономическом форуме в четверг.

По его словам, "все говорят, что это можно сделать", но на практике выясняется, что существует много преград - в частности, в виде СанПиНов и особенностей законодательства об образовании. "Надо эту тему решать", - сказал Топилин.

Ранее в ходе диалога на стенде "Здоровое общество" Петербургского экономического форума он напомнил, что необходимо стимулировать первые рождения детей у молодых женщин.

Минтруд РФ Максим Топилин

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