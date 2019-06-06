Сечин назвал нефтегазовые санкции США историческим антирекордом

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Возобновление санкций США против Ирана, новые санкции в отношении Венесуэлы и секторальные санкции против российских нефтегазовых компаний, привели к тому, что под односторонними ограничениями оказалось около трети мировых запасов жидких углеводородов, подсчитал главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин. Он заявил об этом на энергетической панели ПМЭФ.

"Это своеобразный антирекорд, которого никогда не было в истории мировой экономики. Ни у кого не должно быть никаких иллюзий - санкционное давление США на Иран и Венесуэлу ставит своей целью не что иное, как разрушение экономики этих стран и смену их суверенного руководства", - считает он.

По словам Сечина, за последний год добыча в Венесуэле сократилась почти вдвое. Новые санкции, которые США ввели с января 2019 года, запретив импорт венесуэльской нефти и поставку туда нефтепродуктов приведут к новому падению добычи, считает он.

"Параллельно, с целью оказания давления на экономику и на дестабилизацию социальной и политической ситуации в Иране предпринимаются дополнительные действия санкционного характера в отношении этой страны. В результате добыча в Иране за последний год снизилась на 33% (до 2,6 млн баррелей в сутки) и к концу следующего года может снизиться еще на 10-20% (до 2,2 млн баррелей в сутки)", - сказал он.

"Иран и Венесуэла вместе с Ираком, Ливией и Нигерией образуют "хрупкую пятерку", как их называет Ситибанк, и вместе обеспечивают более 10% мировой добычи. Нестабильность в этих странах оказывает давление на рынок, а разные формы давления на тех добросовестных участников рынка, которые все-таки работают в этих странах, не исчерпываются административными делами", - отметил глава "Роснефти".