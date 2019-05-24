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МВФ предупредил, что рост потребкредитования угрожает финансовой стабильности РФ

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Международный валютный фонд присоединился к голосам экспертов, предупреждающих о рисках перегрева потребительского кредитования в России.

"Могут потребоваться дополнительные меры по сдерживанию необеспеченного потребительского кредитования, если действующих мер окажется недостаточно для ограничения угроз финансовой стабильности", - говорится в заявлении по итогам миссии МВФ в России.

ЦБ РФ в последнее время не раз поднимал вопрос о рисках быстрого роста потребительского кредитования. Однако картина пока не поменялась: этот сегмент развивается быстрее и вытесняет другие, заявлял глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

"У нас по итогам прошлого года показатель задолженности населения по потребительскому кредитованию вырос на 1,5 трлн рублей. За один год - 1,5 трлн рублей. Как известно, это наиболее проинфляционный тип кредитования, и макроэкономисты прекрасно понимают, что именно такая бурная активность в этом секторе привела к усилению инфляционного давления в прошлом году и де-факто вытеснила из структуры кредитования соответствующие объемы корпоративного и ипотечного кредита", - сказал он на коллегии ведомства.

"К сожалению, делались в прошлом году разного рода заявления по поводу динамики потребкредитования (и возникающих в связи с этим рисков - ИФ), но весь прошлый год потребкредитование только ускорялось. Его темпы превышают существенно 20%, что гораздо выше темпов роста доходов населения", - отметил министр.

МВФ в своем заявлении также призвал продолжить укрепление устойчивости финансового сектора, чтобы поддержать экономический рост в России.

"Необходимо довести до конца работу по расчистке банковского сектора. Одновременно необходимо продолжать работу по укреплению банковского надзора и регулирования, а именно, снижать концентрацию риска на одного заемщика и кредитование связанных сторон, совершенствовать работу по оценке качества активов, а также полностью внедрить стандарты "Базеля III" в соответствии с графиком. Необходимо также разработать такую стратегию по возвращению санированных банков в частные руки, чтобы способствовать развитию конкуренции в банковском секторе", - сказано в заявлении по итогам миссии.

МВФ Минэкономразвития Максим Орешкин

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