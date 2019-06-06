Сечин призвал вернуться к рыночному регулированию цен на бензин

Сейчас регулятор балансирует между задачами стимулировать рост экономики и решением социальных проблем, отметил он

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Глава "Роснефти" Игорь Сечин обратил внимание на разнонаправленные тенденции в налогообложении в России. Регулятор балансирует между задачами наполнения бюджета и стимулирования экономического роста с одновременным поиском решений социальных проблем за счет рынка, заявил он на энергетической панели ПМЭФ.

"Здесь мне хотелось бы выразить надежду на возврат к рыночным формам регулирования и принципам ценообразования с целью устранения дисбалансов на рынке нефтепродуктов", - сказал он.

В конце марта правительство решило продлить заключенное в мае 2018 года соглашение с нефтяными компаниями по поддержанию цен на моторное топливо на российском рынке. Также была подтверждена целесообразность доработки "демпфирующей" составляющей обратного акциза.

В апреле Сечин раскритиковал эти меры и заявил, что на нефтяников переложили потери от сдерживания цен и нерыночного регулирования внутреннего рынка. Он тогда отметил, что предлагаются "все новые механизмы ручного регулирования предпринимательской деятельности", и добавил, что это создает "системные риски для функционирования системообразующей нефтяной отрасли", и, "по мнению абсолютного большинства участников рынка, становится дублированием уже существующих регуляторных инструментов". Он назвал внутренний рынок моторного топлива сбалансированным и предложил перейти к рыночным механизмам его регулирования.

Он предложил законодательно ввести для недропользователей дополнительные обязанности, прописав их в лицензионных соглашениях - перерабатывать на российских НПЗ и поставлять на внутренний рынок светлые нефтепродукты в объеме не менее 17,5% от нефти, добываемой в России (за исключением проектов СРП и поставок в Белоруссию).