"ЛУКОЙЛ" задумался о проекте по сжижению газа в Конго

Сейчас у компании нет СПГ-проектов

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - "ЛУКОЙЛ" рассматривает проекты по сжижению газа за рубежом, в том числе в рамках проекта "Марин-12" в Конго, сообщил журналистам глава компании Вагит Алекперов в кулуарах ПМЭФ.

"Там месторождение обустроено, газ добывается, и закачивается в пласт, часть газа подается на электростанцию. Сейчас мы должны с оператором проекта состыковаться и принять решение (по СПГ - ИФ)", - рассказал глава "ЛУКОЙЛа".

На данный момент СПГ-проектов у компании нет.