Белоусов заявил, что рост ВВП РФ в 2019 году может превысить прогнозируемые 1,3%

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Помощник президента РФ Андрей Белоусов считает, что, несмотря на низкий рост в первом квартале, по итогам 2019 года рост российской экономики может превысить официальный прогноз правительства в 1,3%.

Инфляция по итогам 2019 года, по его мнению, может оказаться ниже 4%.

"Моя оценка состоит в том, что у нас к концу года темпы ВВП могут превысить даже прогнозные значения немного (1,3% - ИФ), и инфляция с определенной, не 100%-ной вероятностью, но войдет в 4%-ный коридор, ниже 4% по итогам года есть такая вероятность", - сказал он журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума

"Ожидаю ускорения роста, практически 100% оно будет, более того, в апреле, по оценкам, уже есть некоторое повышение темпов роста ВВП - с 0,5% в первом квартале до примерно 0,8% (за январь-апрель - ИФ). Я думаю, что мы даже планку 1,3% можем превысить, по итогам года", - добавил Белоусов.

"Хотя, конечно, тут довольно сложно предсказывать, с одной стороны, сельское хозяйство - сейчас урожай хороший, но есть несколько рисков, которые серьезно сейчас проявились. Один риск - это то, что у нас стагнируют доходы населения, платежеспособный спрос. Мы видим, как подсела динамика реальной заработной платы. Но мы предполагаем, что это краткосрочный эффект, он связан с повышением НДС, этим единовременным шоком. И второй фактор, который сейчас тоже вызывает беспокойство, это то, что в первом квартале у нас подсел экспорт", - отметил помощник президента.