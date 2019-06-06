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IKEA до конца года запустит доставку "Почтой России" по всей стране

IKEA до конца года запустит доставку "Почтой России" по всей стране
Фото: ТАСС, Станислав Красильников

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - IKEA и "Почта России" планируют до конца года запустить услугу доставки товаров ритейлера по всей территории РФ.

Меморандум о расширении сотрудничества в области доставки компании подписали в рамках Петербургского международного экономического форума, говорится в сообщении "Почты".

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О том, что "Почта России" займется доставкой товаров IKEA, ритейлер объявил в октябре прошлого года. Сейчас сервис доставки тестируется в Нижнем Новгороде и Нижегородской области. Доставка почтой возможна для заказов весом до 20 кг, есть также ограничение по максимальным габаритам заказа.

Теперь стороны договорились перейти к масштабированию сотрудничества на другие регионы.

Совместный проект с "Почтой России" - важный шаг в развитии омниканальных продаж IKEA, отметил гендиректор сети в России Понтус Эрнтелл, чьи слова приводятся в сообщении.

В России IKEA принадлежит 14 одноименных магазинов в торговых центрах "Мега". В рамках новой стратегии ритейлер начал открывать в России небольшие дизайн-студии и готовит к открытию новый магазин в новом компактном формате в черте Москвы.

В 2013 году IKEA начала тестировать российский онлайн-магазин - в Омске, а в феврале 2015 года компания развернула интернет-продажи в ряде крупных городов Сибири и Дальнего Востока. В апреле 2017 года IKEA объявила о запуске онлайн-магазина в Центральной России, включая Москву и Московскую область.

По итогам первого полного года работы (это 2018 финансовый год - с сентября 2017 года по август 2018) доля интернет-магазина в структуре продаж IKEA в России достигла 8%.

IKEA Почта России ПМЭФ-2019

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