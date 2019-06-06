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Путин заявил, что РФ устраивают цены на нефть в $60-65 за баррель

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Россия и страны ОПЕК примут консолидированное решение по вопросу добычи нефти, при этом Москва не заинтересована в высоких ценах на нефть - ее устраивают $60-65 за баррель, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств, отвечая на вопрос о судьбе сделки ОПЕК+.

"Мы не собираемся вступать в ОПЕК, но мы будем продолжать сотрудничество", - сообщил Путин. "Не скажу о том, какие у нас представления, что нам нужно делать во втором полугодии, но нам нужно предпринимать консолидированное решение", - сказал он.

Глава государства также отметил, что у России нет необходимости в высоких ценах на нефть, в отличие от Саудовской Аравии. "Конечно, Саудовской Аравии хочется, чтобы цена на нефть держалась выше, у нас такой необходимости нет из-за большей диверсифицированности российской экономики", - пояснил он.

Россия не заинтересована в слишком высоких ценах на нефть, "полка" $60-65 за баррель устраивает, подчеркнул глава государства. "У нас и так появляется приличная маржа, если иметь в виду, что бюджет подсчитан из $40 за баррель", - продолжил Путин.

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