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Путин посоветовал детям читать Библию, Тору и Коран

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин посоветовал молодому поколению читать Библию, Тору и Коран, заметив, что если следовать этим книгам, мир станет лучше.

На встрече с руководителями международных информационных агентств один из участников попросил президента назвать какую-нибудь книгу, которую он как мировой лидер мог бы посоветовать почитать детям до того, как они станут взрослыми.

"Библию пусть почитают. Это в любом случае пойдет на пользу. Тору прочитают пускай, Коран. Все это точно пойдет на пользу и мальчикам, и девочкам", - ответил президент.

Он пояснил, что "во всех мировых религиях заложены гуманистические начала, и если мы будем следовать этим правилам, мир станет лучше, спокойней и стабильней".

Владимир Путин

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