ВЭБ поддержит производство человекоподобных роботов

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - ВЭБ, Российский экспортный центр (РЭЦ), Корпорация МСП, компания "Промобот" и правительство Пермского края в рамках Петербургского экономического форума подписали соглашение о совместной организации производства автономных человекоподобных роботов, говорится в сообщении сторон.

На ПМЭФ стороны договорились об участии в капитале компании-производителя, мерах поддержки в рамках программы "Цифровая экономика", содействии в привлечении стратегических партнеров и потенциальных покупателей продукции компании "Промобот" как на российском рынке, так и за рубежом. Подписанное соглашение также определяет условия предоставления кредитования и страхования под формируемые экспортные поставки роботов.

Компания "Промобот" основана в 2015 году в Перми, является резидентом "Сколково". Организация производит автономные сервисы роботы - промоботы (предназначены для работы в местах повышенного скопления людей, где помогают людям с навигацией, общаются и отвечают на вопросы, транслируют промо-материалы).

По данным системы "СПАРК-Интерфакс" на апрель, 20,63% уставного капитала "Промобот" принадлежит Фонду развития интернет-инициатив (ФРИИ), еще 19,05% - "дочке" ФРИИ ООО "ФРИИ-Инвест", 19,43% владеет председатель совета директоров Promobot Алексей Южаков, остальные доли распределены преимущественно среди менеджеров компании.