Поиск

ВЭБ поддержит производство человекоподобных роботов

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - ВЭБ, Российский экспортный центр (РЭЦ), Корпорация МСП, компания "Промобот" и правительство Пермского края в рамках Петербургского экономического форума подписали соглашение о совместной организации производства автономных человекоподобных роботов, говорится в сообщении сторон.

На ПМЭФ стороны договорились об участии в капитале компании-производителя, мерах поддержки в рамках программы "Цифровая экономика", содействии в привлечении стратегических партнеров и потенциальных покупателей продукции компании "Промобот" как на российском рынке, так и за рубежом. Подписанное соглашение также определяет условия предоставления кредитования и страхования под формируемые экспортные поставки роботов.

Компания "Промобот" основана в 2015 году в Перми, является резидентом "Сколково". Организация производит автономные сервисы роботы - промоботы (предназначены для работы в местах повышенного скопления людей, где помогают людям с навигацией, общаются и отвечают на вопросы, транслируют промо-материалы).

По данным системы "СПАРК-Интерфакс" на апрель, 20,63% уставного капитала "Промобот" принадлежит Фонду развития интернет-инициатив (ФРИИ), еще 19,05% - "дочке" ФРИИ ООО "ФРИИ-Инвест", 19,43% владеет председатель совета директоров Promobot Алексей Южаков, остальные доли распределены преимущественно среди менеджеров компании.

ВЭБ ПМЭФ

Новости

Козак заверил, что грязная нефть в "Дружбе" не очернила репутацию РФ

Фонд национального благосостояния в мае увеличился на 7,3 млрд рублей

В "Нафтогазе" заявили, что "Газпром" готовится к "газовой войне"

В "Нафтогазе" заявили, что "Газпром" готовится к "газовой войне"
ПМЭФ-2019

Глава "Газпром нефти" заявил об отсутствии риска санкций из-за СП с Shell

Глава "Газпром нефти" заявил об отсутствии риска санкций из-за СП с Shell
ПМЭФ-2019

Мордашов допустил объединение ритейлеров "Лента" и "Утконос"

Мордашов допустил объединение ритейлеров "Лента" и "Утконос"

Инфляция в РФ в мае замедлилась до 5,1% в годовом выражении

ПМЭФ-2019

Греф предупредил, что торговую войну Китая и США почувствуют на себе все

Глава Роскомнадзора заявил о готовности Tinder сотрудничать со спецслужбами

Глава Роскомнадзора заявил о готовности Tinder сотрудничать со спецслужбами
ПМЭФ-2019

Путин заявил об отсутствии в Венесуэле российских военных баз

ПМЭФ-2019

IKEA до конца года запустит доставку "Почтой России" по всей стране

IKEA до конца года запустит доставку "Почтой России" по всей стране
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');