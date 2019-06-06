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"Газпром нефть" и "НОВАТЭК" договорились сотрудничать в Арктике с возможностью СП

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - "Газпром нефть" и "НОВАТЭК" на площадке ПМЭФ подписали соглашение о сотрудничестве при реализации арктических проектов, говорится в сообщении компаний.

В соглашении стороны выразили заинтересованность в создании совместного предприятия, способного выполнять весь комплекс работ по поиску, разведке и разработке месторождений нефти и газа.

"НОВАТЭК" является для нас давним и надежным партнером. Сегодня мы изучаем возможности для новых совместных проектов с потенциальным большим синергетическим эффектом. Подписанное соглашение подтверждает намерение двух компаний объединять усилия для экономического освоения российской Арктики", - цитируются в сообщении слова главы "Газпром нефти" Александра Дюкова.

"Газпром нефть" и "НОВАТЭК" сотрудничают в рамках СП "Арктикгаз", которое владеет лицензиями на разведку и добычу месторождений Самбургского лицензионного участка и на геологическое изучение и добычу углеводородов в пределах Ево-Яхинского, Яро-Яхинского и Северо-Часельского лицензионных участков. В совместном предприятии "Нортгаз", занимающемся разработкой и освоением газоконденсатных залежей Северо-Уренгойского месторождения, "Газпром нефть" является доверительным управляющим акций, контролируемых "Газпромом" .

Газпром нефть НОВАТЭК ПМЭФ

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