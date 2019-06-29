Японский консорциум Mitsui/Jogmec купит у "НОВАТЭК" 10% в "Арктик СПГ 2"

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Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - "НОВАТЭК" в присутствии президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ подписал договор с японским консорциумом Mitsui/Jogmec о продаже доли в "Арктик СПГ 2", передал корреспондент "Интерфакса" с церемонии подписания.

"НОВАТЭК" в своем пресс-релизе уточняет, что речь идет о продаже 10% в "Арктик СПГ 2".

"Участие в проекте также предусматривает приобретение японскими участниками СПГ в объеме около 2 млн тонн в год с "Арктик СПГ 2" на долгосрочной основе. Закрытие сделки ожидается в ближайшее время после получения необходимых регуляторных одобрений", - сообщает "НОВАТЭК".

В ходе заявления для прессы по итогам российско-японских переговоров, Путин отметил, что в соответствии с подписанным соглашением "инвестиции составят почти $3 млрд", не уточнив, идет ли речь о сумме сделки или объеме инвестиций в проект.

Таким образом, "НОВАТЭК" договорился уже о продаже 40% в проекте - по 10% покупают французская Total, китайские CNPC и CNOOC, и 10% - японский консорциум.

"Все четыре сделки примерно на одинаковых условиях - как для Total, так для китайской и японской компании", - сказал журналистам глава "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон, отвечая на вопрос о сумме сделки.

Сообщалось, что компании Total, CNPC и CNOOC покупают по 10% "Арктик СПГ 2" за $2,55 млрд каждая. При этом часть средств выплачивается сразу, часть - через 12 месяцев. Кроме того, также предусмотрено "условное возмещение" в пользу "НОВАТЭКа", состоящее из денежных траншей, зависящих от среднего уровня котировок цен на нефть за год, предшествующий каждому платежу. Даты платежей привязаны к срокам запуска очередей завода СПГ проекта.

Михельсон сказал также, что компания пока сохраняет планы оставить себе 60% в проекте.

Ранее компания не исключала, что, возможно, снизит свой пакет до 50,1%. Если будет принято решение о снижении доли ниже 60%, Total имеет право докупить половину от величины снижаемого пакета.