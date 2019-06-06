"Россети Северный Кавказ" предоставят данные о задолженности в "СПАРК-Интерфакс"

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Компания "Россети Северный Кавказ" и Группа "Интерфакс" подписали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) соглашение о стратегическом сотрудничестве, которое направлено на повышение уровня платежной дисциплины в отрасли.

Подписи под документом поставили заместитель генерального директора ПАО "Россети", генеральный директор компании "Россети Северный Кавказ" Виталий Иванов и исполнительный директор Группы "Интерфакс" Владимир Герасимов.

В рамках соглашения "Россети Северный Кавказ" будет предоставлять данные о наличии задолженности у предприятий Северо-Кавказского федерального округа за электроэнергию для размещения в информационно-аналитической системе "СПАРК-Интерфакс".

"На текущий момент только предприятия сферы ЖКХ Северного Кавказа задолжали энергетикам более 10,6 млрд рублей, а уровень оплаты за потребленную электроэнергию в среднем не превышает 30%. Предоставляя данные о платежной дисциплине в систему "СПАРК-Интерфакс", мы поможем укрепить деловую репутацию тем контрагентам, которые своевременно исполняют договорные обязательства по платежам. Компании же, накапливающие долги, получат хороший стимул улучшить платежную дисциплину, так как в противном случае об их недобросовестном отношении к расчетам станет известно всем участникам рынка", - рассказал заместитель генерального директора ПАО "Россети", генеральный директор "Россети Северный Кавказ" Виталий Иванов.

Исполнительный директор Группы "Интерфакс" Владимир Герасимов в ходе церемонии подписания сказал: "Программа "СПАРК-Мониторинг платежей", реализуемая "Интерфаксом" в рамках проекта СПАРК с 2011 года, позволяет сегодня анализировать информацию о платежной дисциплине свыше 600 тыс. компаний и индивидуальных предпринимателей. Это создает важный стимул для бизнеса своевременно оплачивать счета и повышает уровень доверия в экономике".

Он напомнил, что в программе "СПАРК-Мониторинг платежей" участвуют ресурсоснабжающие, телекоммуникационные, торговые, сервисные, транспортные компании из более чем 50 отраслей экономики. Участники программы ежемесячно обмениваются сведениями о том, вовремя ли их клиенты погашают дебиторскую задолженность. На основании этой информации в системе СПАРК рассчитываются широко используемые на рынке скоринги - Индекс платежной дисциплины и Индекс финансового риска.

Компания "Россети Северный Кавказ" - функционирующая в секторе электроэнергетики Российской Федерации операционная межрегиональная распределительная сетевая компания. Обеспечивает передачу электроэнергии по сетям напряжением от 0,4 до 110 кВ, осуществляет технологическое присоединение потребителей к сетевой инфраструктуре на территории Северо-Кавказского федерального округа в рамках шести филиалов. Исполняет функции единоличного исполнительного органа АО "Дагестанская сетевая компания", ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" , АО "Каббалкэнерго" , АО "Севкавказэнерго" , АО "Ингушэнерго", АО "Карачаево-Черкесскэнерго", АО "Калмэнергосбыт", АО "Чеченэнерго".

Система "СПАРК-Интерфакс" - лидер и общепризнанный отраслевой стандарт на российском рынке услуг по оценке кредитных рисков и обеспечению безопасности бизнеса. Система используется для проверки компаний-контрагентов, управления рисками и дебиторской задолженностью. По данным опроса, проведенного в 2017 году компанией Deloitte, систему СПАРК для проверки благонадежности партнеров используют 71,5% компаний крупного и среднего бизнеса.