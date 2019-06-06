Власти Москвы собрались построить еще десять канатных дорог за 18 млрд рублей

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Правительство Москвы в рамках Петербургского международного экономического форума презентовало предложения по размещению десяти канатных дорог, которые в будущем могут стать частью системы городского общественного транспорта.

Как сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе департамента экономической политики и развития столицы, проекты по строительству "канаток" могут быть реализованы за счет средств частных инвесторов в рамках государственно-частного партнерства, например, с помощью концессии.

В ходе презентации глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров напомнил, что в настоящее время объявлен конкурс по определению концессионера, который построит канатную дорогу над Химкинским водохранилищем, между станциями метро "Сходненская" и "Речной вокзал".

"Прием заявок продлится до 2 июля, концессионное соглашение с инвестором будет подписано до 30 сентября. Конкурсные критерии включают важные параметры будущей линии - цена проезда, частота движения, время работы, пропускная способность, наличие кондиционеров, а также экономические условия - концессионная плата инвестора, поступающая в бюджет. Протяженность "канатки" - 2,3 км, пропускная способность - до 19 тыс. человек в сутки. Объем инвестиций в проект составит 3,16 млрд рублей", - сказал Прохоров.

По словам заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимира Ефимова, прорабатываемые варианты размещения десяти канатных дорог в других районах Москвы могут помочь решению транспортных задач города. Их протяженность составит порядка 40 км, предполагаемый пассажиропоток - 66 тыс. человек в сутки. "Совокупный объем инвестиций в транспортную инфраструктуру составит не менее 18 млрд рублей", - отметил Ефимов.

Так, канатная дорога протяженностью 7,8 км может связать район Капотня, ТЦ "Мега", "Садовод", "Южные ворота" и метро "Алма-Атинская". "Канаткой" протяженностью 6,2 км ВДНХ и Сокольники. Липецкую улицу, станцию метро "Орехово" и ТЦ "Вегас" свяжет канатная дорога длиной 5,6 км.

Отправным пунктом еще одной канатной дороги может стать парк развлечений "Остров мечты", который будет связан со станцией метро "Кожуховская", либо с будущей станцией "Нагатинский затон".

Поселок Мосрентген, ТРК "Мега" и станцию метро "Теплый Стан" также предполагается связать канатной системой. Для дополнительной связи района стадиона "Открытие Арена", района Строгино, а также для обеспечения связи с Серебряным бором может быть построена канатная дорога длиной 6,5 км. Для создания дополнительной связи застраиваемой территории ГКНПЦ имени Хруничева также предназначена канатная дорога протяженностью 500 м.

Длина возможной канатной линии между Павелецкой набережной и станцией метро "Автозаводская" может составить 1,1 км. Ещё одну дорогу могут построить между Битцевским парком и станцией метро "Улица Академика Янгеля". Кроме того, планируется построить канатную дорогу для связки станции метро "Киевская" с гостиницей "Украина", Трехгорной мануфактурой, центром международной торговли и Экспоцентром.

В настоящее время в Москве действует только одна канатная дорога, связывающая смотровую площадку Воробьёвых гор с комплексом "Лужники".