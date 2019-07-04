В Москве скоро запустят регулярный речной транспорт

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - На Москве-реке скоро запустят регулярное пассажирское движение, рассказал в четверг главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

"Этого пока нет, но это абсолютно ближайшее будущее. Есть уже разработанный дизайн-проект, и технологический, вплоть до контроля билетов, под это подведена уже вся технологическая база, скоро это все придет", - рассказал он на Московском урбанистическом форуме.

Кузнецов добавил, что спрос на развитие инфраструктуры и движения по Москве-реке значительно вырос, в последнее время трафик по ней увеличился на 30-40%.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщал, что до конца 2023 года на протяжении Москвы-реки в черте города планируется построить около 20 причалов для речных трамваев.

Также сообщалось, что столичные власти закупят 10 судов для первого городского водного маршрута.