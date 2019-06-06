Путин показал Си Цзиньпину крейсер "Аврору"

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин по завершении рабочих мероприятий в четверг совершили речную прогулку по Петербургу.

Главы двух государств с воды осмотрели основные достопримечательности города и сделали незапланированную остановку у крейсера "Аврора". Путин и Си Цзиньпин поднялись на борт корабля, где для них провели краткую экскурсию. Осмотрев крейсер, лидеры отправились в Эрмитаж. Там они продолжили неформальное общение.

Крейсер "Аврора" - один из главных символов Октябрьской революции 1917 года. Холостой выстрел с "Авроры" стал сигналом к началу штурма Зимнего дворца.

Ранее в четверг Си Цзиньпин получил степень почетного доктора Санкт-Петербургского государственного университета.